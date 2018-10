02 octobre 2018 : le stade régional de Labé a refoulé du monde.

Contrairement aux années précédentes, la fête de l’indépendance est célébrée en liesse en ce mardi 02 octobre 2018 dans la commune urbaine de Labé. Initiée par les autorités administratives et toutes les composantes de la classe sociale, la fête de l’an 60 de l’accession de la Guinée à la souveraineté nationale a été en ce jour l’affaire de tout le monde, a constaté sur place Guinéenews.org.

Fonctionnaires, commerçants, associations, groupements, boulangers, fermiers, hommes en tenue et simples ouvriers, etc, ont très tôt rallié la place des martyrs situés à la devanture du stade régional El Hadj Saifounlaye Diallo de Labé. En plus de ceux-ci, une foule impressionnante a effectué le déplacement pour attendre la délégation administrative.

À 10 heures, le gouverneur de région Sadou Keita et le préfet El Hadj Safioulaye Bah accompagnés de leurs subordonnés ont été accueillis et ont procédé au dépôt de la gerbe de fleurs sous le regard de la presse locale. Ensuite, les autorités ont invité tout le monde a rejoindre le stade régional pour non seulement suivre le défilé des structures programmées mais aussi les discours des différentes autorités. En ce moment, le stade de Labé refoulait du monde.

Il faut rappeler que des invités d’honneur et plusieurs autres personnalités ont effectué le déplacement pour prendre part à la célébration de l’an 60 de l’indépendance de la Guinée à Labé

