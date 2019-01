150 jeunes Guinéens obtiennent un diplôme de formation professionnelle dans le cadre du projet 150

Un autre pas en avant dans l’engagement de GAC en matière de développement des compétences et de développement socio-économique

Kamsar, le 21 Janvier 2019 — Guinea Alumina Corporation S.A. (GAC), a annoncé aujourd’hui avoir franchi une autre étape importante dans le cadre de son « Projet 150 ». Grâce à ce programme de formation de 3 millions USD, 150 apprentis guinéens ont obtenu un diplôme de formation professionnelle de GAC dans les domaines de la mécanique, du génie électrique, de la maintenance des mines et de la soudure. Cela confirme l’engagement de GAC en faveur du développement des compétences et du développement socio-économique de la Guinée. Les diplômes ont été remis en présence du Président-Directeur Général de GAC, Paulo Castellari, du Directeur des Opérations de GAC, Daniel Pop, et d’El Hadj Tidiane Sylla, sous-préfet de Kamsar, ainsi que d’autres responsables et dignitaires.

« Le Projet 150 a débuté en Novembre 2017 et, à peine 13 mois plus tard, je suis extrêmement fier de participer à cette cérémonie de remise des diplômes et de féliciter tous les jeunes Guinéens qui ont réussi ce programme, a déclaré Paulo Castellari, PDG de GAC. Notre société initie et soutient des programmes tels que le Projet 150 qui contribuent réellement à la création d’une région dynamique, qui stimulent l’emploi local et l’employabilité, et qui offrent des possibilités plus grandes pour les Guinéens. Aujourd’hui, grâce à ce programme de formation, GAC est fière de pouvoir offrir un impact positif et durable dans la carrière longue et prometteuse de 150 jeunes Guinéens. »

Honoré Haba, nouveau diplômé du Projet 150, a déclaré : « Grâce à GAC, j’ai pu renforcer mes connaissances et acquérir de nouvelles compétences qui me seront extrêmement utiles dans ma carrière. Je sais maintenant comment élaborer et mettre en œuvre un plan de maintenance, et de travailler en conformité avec les meilleures pratiques reconnues dans l’industrie minière puisque GAC opère selon les meilleures normes internationales et les applique à toutes ses formations. Cette formation me permettra de travailler pour des entreprises établies ici en Guinée ou à l’étranger. Je suis conscient que la formation que j’ai reçue de GAC ouvre plusieurs portes devant moi, et je lui en suis très reconnaissant d’avoir été choisi pour ce programme. »

Contribuer favorablement au développement socio-économique de la Guinée est une priorité absolue pour GAC. Le Projet 150 va en ce sens et contribue à promouvoir l’intégration professionnelle des jeunes Guinéens dans l’industrie minière. Le Projet 150, d’une durée de 18 mois, comprend trois parties : 1) développement des compétences de base, 2) spécialisations en classe, et 3) formation en milieu de travail et mentorat. Ce programme permet de mieux préparer les diplômés à la vie professionnelle, et de profiter d’une formation spécialisée dans le domaine des opérations logistiques minières. De plus, les apprentis ont maintenant un accès plus facile aux emplois des sociétés minières grâce à une employabilité accrue.

GAC va au-delà de ses activités minières pour contribuer à l’amélioration de la qualité de la vie des Guinéens aux niveaux local et national. La société offre un soutien logistique et financier dans plusieurs domaines, dont ceux de la formation professionnelle, de l’éducation, de la santé et du développement agricole.

GAC travaille actuellement à l’aménagement et à la construction d’une mine de bauxite ainsi que des installations d’exportation connexes, et ce, dans la province de Boké. Ce projet minier est l’un des plus importants en matière d’investissements depuis les quarante dernières. La société prévoit commencer ses exportations de minerai au cours du second semestre de 2019. La production devrait atteindre 12 millions de tonnes par an une fois que la montée en puissance aura été entièrement réalisée.

Plus de 3 000 personnes travaillent actuellement sur le projet GAC, dont plus de 80% sont des Guinéens. À ce jour, 23 millions d’heures de travail ont été investies dans le projet, soit l’équivalent d’une personne travaillant depuis plus de 8 700 ans. Depuis 2016, plus de 56% du nombre total de contrats attribués par GAC ont été remportés par des sociétés guinéennes. La valeur totale de ces contrats est supérieure à 37 millions USD.

À propos de GAC

Guinea Alumina Corporation S.A. (GAC) est une filiale à part entière de la société Emirates Global Aluminium, une des plus grandes sociétés productrices d’aluminium au monde.

EGA appartient à parts égales à Mubadala Investment Company d’Abou Dhabi et à Investment Corporation of Dubai. Elle exploite des alumineries à Dubaï et à Abu Dhabi et a produit 2,6 millions de tonnes d’aluminium en 2017. Grâce à la production d’EGA, les Émirats arabes unis sont le cinquième plus grand pays producteur d’aluminium au monde.