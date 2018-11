19 novembre 2017, 19 novembre 2018 : voilà un an depuis que Amadou Lélouma « Alain » Diallo nous a quitté.

A l’occasion de ce triste anniversaire, sa famille convie parents, amis, alliés et anciens collaborateurs de l’illustre disparu à une cérémonie de lecture du Saint coran qu’elle organise au domicile du défunt à Matoto, le dimanche 18 novembre 2018 après la prière de 14h ».

Petite synthèse du parcours administratif du défunt

Amadou Lélouma Diallo, « Alain » pour les intimes, a occupé de hautes fonctions dans sa longue et riche carrière administrative. Commissaire de Police, il a été entre autres

– chef adjoint de la sûreté de Conakry

– chef de sûreté à N’zérékoré et Faranah

– Directeur de cabinet du Ministère de l’intérieur et de la sécurité

– Gouverneur de Faranah

– Préfet de Lélouma, Pita

– Député à l’Assemblée nationale,

– Ministre de l’Enseignement Pré-Universitaire.

Il laisse derrière lui une veuve et trois enfants.