Football : Simon Falette Eintracht Francfort proche du Syli national

Natif du Mans, le défenseur d’Eintracht Francfort Simon Falette (26 ans) est proche du Syli national de Guinée. Le Président de la Fédération Guinéenne de Football Antonio Souaré et son vice-président Amadou Diaby qui sont désormais chargés des équipes nationales en ont fait une priorité. Depuis quelques jours, ils discutent avec l’ancien joueur du FC Metz qui est très motivé pour rejoindre le groupe de Paul Put.

« Je connais bien Baissama Sankon. J’ai discuté avec lui. Il m’a dit beaucoup de bien de la Guinée. J’ai eu une bonne discussion avec le sélectionneur national Paul Put qui m’a présenté un projet très cohérent. En plus, l’année dernière, j’ai joué contre Naby Keita en Bundesliga. Je regarde aussi les matches de la Guinée. Je constate que cette équipe a beaucoup de qualité. Et c’est bien que je joue pour la Guinée à cause de mes enfants », explique Simon Falette à Guineenews©.

« Le vice-président, Amadou Diaby viendra me voir en Allemagne en début de semaine. Mon papa sera présent. Je pense que ça va se faire très rapidement. Ce qui est sûr, c’est que je suis très motivé, sinon, je n’allais pas décrochee mon téléphone », ajoute-t-il.

Décidée à monter une équipe nationale costaude et compétitive capable de rivaliser avec les plus grands d’Afrique sans oublier l’organisation du football à la base, la nouvelle équipe dirigeante du football guinéen s’active dans tous les grands championnats européens pour trouver des joueurs de qualité afin de renforcer l’effectif du Syli national. Depuis quelques mois, l’équipe nationale a enregistré les arrivées de plusieurs joueurs évoluant dans les quatre coins de l’Europe.