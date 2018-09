Première édition du forum sur la jeunesse à Boffa : un pari réussi pour Lejdev

Ayant pour thème »les potentialités de Boffa et l’employabilité des jeunes », la première édition du forum de Lejdev qui a été lancée en grande pompe hier vendredi, s’est achevée ce samedi 1er septembre à Boffa. Ce colloque a été, selon les organisateurs, un espace d’échanges entre les fils du Rio-pongo afin de trouver des solutions aux problèmes qui assaillent la population, notamment ceux relatifs à la problématique de l’emploi des jeunes.

A faveur dudit forum, la présidente du Conseil d’Administration de l’ONG Lejdev a tenu à rappeler aux uns et aux autres la position stratégique que la préfecture de Boffa occupe en Guinée. Elle s’est réjouie de la qualité de la mobilisation tant au niveau de la population que du gouvernement. Elle a espéré que ce forum va permettre aux jeunes de Boffa de se prendre en charge. Il constitue, affirme-t-elle, une opportunité devant permettre aux jeunes entrepreneurs d’être outillés sur les techniques du projet.

Quant au ministre de la Jeunesse et de l’Emploi jeune, Mouctar Diallo, il n’a pas manqué de saluer cette initiative de Lejdev avant d’inviter les jeunes des autres localités du pays à s’inspirer de cet exemple.

Egalement présent à cette cérémonie, le ministre d’Etat, Secrétaire général de la Présidence, Naby Youssouf Kiridi Bangoura a magnifié le nouveau code minier dont la Guinée vient de se doter.

«Il y a un code minier qui existe et qui est vraiment de la dernière génération… Il y a un code de collectivité qui transfert de véritable pouvoir aux communautés à la base et le reste dépend de l’énergie et le courage des acteurs locaux. Les premiers acteurs de développement de Boffa sont les jeunes. Et donc, ils doivent se former, bien apprendre », a-t-il lancé.

Pour le Directeur national adjoint de l’emploi et ressortissant de Boffa, ce forum est une opportunité pour la jeunesse de Boffa et représente un cadre idéal d’échanges pour elle.

« Ce forum va permettre aux jeunes de Boffa d’être outillés et prêts à affronter tout marché d’emploi. Au cours de ces deux jours, beaucoup de thèmes ont été développés et qui sont liés aux problèmes qui assaillent la population de Boffa. Donc ce forum est un cadre de concertations, de concentration des jeunes de Boffa. Il va permettre de faire un déclic au niveau des jeunes pour les positionner afin d’être des acteurs de développement », a-t-il indiqué.

Il faut par ailleurs rappeler que les travaux de cette première édition du forum de Lejdev ont été bouclés ce samedi par des remises des satisfécits ainsi que par des prières et bénédictions qui y ont été formulées en faveur du développement de Boffa.