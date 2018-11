Haute Guinée : Alpha Condé attendu le 8 décembre 2018 à Kouroussa  (officiel)

Le président de la République, le Pr Alpha Condé, est attendu, le 8 décembre prochain, à Kouroussa, selon une source officielle de la commune. C’est dans le cadre du lancement et du démarrage des travaux routiers Dabola-Cissela et Kouroussa.

A cet effet, une réunion d’urgence a regroupé les autorités préfectorale et communale pour prendre des dispositions afin de réserver un accueil chaleureux au président de la République.

« Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires avec les populations. Le dimanche 2 décembre, nous allons procéder à l’assainissement de la ville. Les associations des femmes et celles des jeunes sont prêtes à accompagner les autorités préfectorale et communale pour réserver un accueil chaleureux au président et sa délégation. Toutes les commissions sont sur place », a indiqué le maire, Mamady 1 Condé.

Le président de la République procédera, à cette occasion, à la pose de la première pierre, de la route Kouroussa-Dabola, longue de 150 kilomètres. Les préfectures de Siguiri, Madiana, Kérouané, Kankan, sont également dans le programme de la visite présidentielle.