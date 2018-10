60 ans des Relations Russo-guinéennes: le ministre Sergueï LAVROV félicite son homologue Mamadi TOURE

Message de félicitation de Son Excellence Monsieur Sergueï LAVROV, Ministre des Affaires Etrangères de la Fédération de Russie, adressé à Son Excellence Monsieur Mamady TOURE, Ministre des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger de la République de Guinée, à l’occasion

du 60ème Anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre

la Fédération de Russie et la République de Guinée

Son Excellence

Monsieur Mamadi TOURE,

Ministre des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger

de la République de Guinée

Conakry

Honorable Monsieur Mamadi TOURE,

C’est avec plaisir que je Vous adresse mes sincères félicitations à l’occasion

de la date mémorable – le 60èmeanniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays.

Dès le début, les liens russo-guinéens étaient marqués par l’égalité franche et le respect mutuel. En juillet 2001 la Déclaration sur les principes des relations amicales et de partenariat a été signée; en septembre 2017 la visite officielle

du Président Alpha Condé en Russie a eu lieu. Nous menons ensemble le travail minutieux visant à atteindre les objectifs fixés afin de donner une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale dans les domaines differents.

Nous apprécions beaucoup notre dialogue politique actif basé sur

la convergence ou la proximité des approches à l’égard des problèmes internationaux et régionaux, y compris de l’assurance de la sécurité, de la paix et

du développement durable sur le Continent Africain, de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme régional. Le volume ainsi que les liens commerciaux et économiques entre nos pays augmentent.

Moscou est fermement disposé àdévelopper d’avantage tous les domaines de coopération bilatérale dans l’intérêtdes peuples de nos deux pays,

du renforcement de la sécurité et de la stabilité en Afrique de l’Ouest et dans

le monde entier.

Je saisis cette occasion pour Vous souhaiter de la bonne santé, du bonheur et du succès, et à toutes les citoyennes et à tous les citoyens de la Guinée – du progrès et de la prospérité.

Avec mon respect,

S. Lavrov

Moscou, le « 4 » octobre 2018

Transmis par l’Ambassade de Russie en Guinée