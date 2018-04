6ème édition du Semi-marathon Total de Conakry : un franc succès !

Comme annoncé le dimanche 8 avril, pas de grasse matinée pour les coureurs massivement mobilisés pour le semi-marathon Total. Depuis six ans, jamais cette compétition de course à pied n’a été aussi populaire. 7000 participants inscrits selon les organisateurs mais le ministre des Sports, quant à lui, parle de plus de 7.000 coureurs. «Quand on compte d’autres personnes qui se sont volontairement associées à la course tout au long du parcours », soutient-il.

Un engouement qui amène le ministre Sanoussy Bantama Sow à croire en la tenue d’un marathon de Conakry dès l’année prochaine. Le directeur général de Total Guinée, Cheick Omar Diallo est tout simplement ému de voir cette initiative se développer chez les Guinéens. « C’est une fierté, une satisfaction de voir pour la première fois que nous avons pu réunir 7.000 personnes et qu’il n’y ait pas de faille dans l’organisation », s’en réjouit-il.

Au programme, trois parcours. Les 5 kilomètres pour un aller et retour de la terrasse du Stade 28 septembre au pont 8 novembre. Deux autres parcours avec des distances plus longues, cette fois-ci de 12km et 21km dépassant le pont du 8 novembre jusqu’au centre-ville avec un retour à Coléah, Madina et Belle-vue.

Après plus d’une heure de course, 36 coureurs, soit les six premiers de chaque catégorie, Homme et Dame, ont été primés. Mamadama Keïta a remporté le premier prix de la catégorie Dame sur les 21 km. Cette téméraire qui a été auparavant trois fois championne des 12 km, a obtenu 1 IPHONE 10 offert par la société Orange, 1 moto offerte par TOPAZ, des cartons de jus de la SOBRAGUI, une montre connectée de la part de la BICIGUI, une carte carburant TOTAL de 1 000 000 gnf et différents cadeaux, le tout accompagné d’un chèque de 3.000.000 GNF.

A souligner que chacun des gagnants a reçu plusieurs cadeaux de la part de Total et de ses partenaires. La banque Bicigui a offert entre 250.000 à 3.000.000 francs guinéens par gagnant et par performance. Que ce soit Orange, Topaz ou Sobragui, chaque entreprise partenaire y a mis du sien pour encourager les gagnants et également créer de l’émulation chez les autres coureurs qui estiment revenir l’an prochain également.

Ci-dessous, la liste complète des gagnants.

GAGNANTS DU 5 KM – Catégorie Dames

1- Aïssatou Barry (Sangarédi)

2- Mabinty Camara (Conakry)

3- Saran Traoré (Conakry)

4- Asmaou Diallo, Miss Guinée 2017 (Conakry)

5- Maciré Camara (Conakry)

6- Aminata Fofana (Conakry)

GAGNANTS DU 5 KM – Catégorie Hommes

1- Ismaël Soumah (Conakry)

2- Mohamed Coléah Touré (Conakry)

3- Mohamed Keïta (Conakry)

4- Ismaël Manet (Conakry)

5- Sory Diallo (Conakry)

6- Moustapha Camara (Conakry)

GAGNANTS DU 12 KM – Catégorie Dames

1- Bangoura Kadiatou (Fria)

2- Nana Camara (Fria)

3- Mafering Camara (Fria)

4- Salématou Camara (Conakry)

5- Aïssatou Kanté (Conakry)

6- Fatoumata Soumah (Conakry)

GAGNANTS DU 12 KM – Catégorie Hommes

1- Mamadou Oury Diallo (Conakry)

2- Mohamed Lamine Sylla (Fria)

3- Aboubacar Sidimé (Conakry)

4- Alhassane Kanté (Conakry)

5- Mabilou Ahmed (Conakry)

6- Ibrahima Cécile Théa (Conakry)

GAGNANTS DU 21 KM – Catégorie Dames

1- Mamadama Keïta (Conakry)

2- Fatoumata Camara (Conakry)

3- M’mah Fofana (Conakry)

4- Hélène Desmarais (Conakry)

5- Hawa Sidimé (Conakry)

6- Mariam Camara (Conakry)

GAGNANTS DU 21 KM – Catégorie Hommes

1- Yaya Yansané (Conakry)

2- Sidiki Sidibé (Conakry)

3- Moussa Cissé (Conakry)

4- Barry Boubacar (Conakry)

5- Ibrahima Koula Camara (Conakry)

6- Sékou Mabinty Fofana (Conakry)