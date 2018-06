A Conakry, Alpha Condé et Yoweri Museveni parlent agriculture, élevage, mines, terrorisme…

Comme annoncé, le président Ougandais Yoweri Museveni est à Conakry pour une visite de deux jours qui prend fin ce samedi 30 juin. Arrivé vendredi à la tête d’une forte délégation, Yoweri Museveni et Alpha Condé ont déjà signé un communiqué conjoint dans lequel ils réaffirment leur volonté de renforcer les relations entre leurs deux pays. Ils entendent surtout accentuer la coopération bilatérale dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie agroalimentaire, la santé, les mines, les hydrocarbures, la défense et la sécurité.

« Pour le secteur de l’élevage, les deux chefs d’Etat ordonnent leur ministre respectif responsable de l’élevage, de finaliser le mémorandum d’entente et de développer un plan d’action bilatéral pour la coopération dans le domaine de la production, la recherche et la promotion de l’élevage et des produits laitiers », indique le communiqué conjoint lu par le ministre d’Etat chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, Dr Mohamed Diané.

Les deux chefs d’Etat ont aussi témoigné la signature d’un protocole d’accord en vue des consultations politiques et diplomatiques sur les questions d’intérêt mutuel.

Au-delà de leurs deux pays, Alpha Condé et son hôte ont renouvelé leur engagement à œuvrer à l’intégration économique de l’Afrique. « Ils ont examiné les points de vue sur la mise en œuvre en cours de l’agenda 2063 de l’Union Africaine en tant que cadre stratégique pour la transformation socioéconomique de l’Afrique. Leurs Excellences ont insisté d’accélérer les projets tels que le Plan d’action pour le développement industriel accéléré de l’Afrique et le Programme de développement des infrastructures en Afrique », indique le communiqué.

Toujours sur le plan continental, les deux chefs d’Etat ont échangé des points de vue sur les menaces causées par le terrorisme et le crime transnational. « Ils ont retenu l’importance de construire une action concertée au niveau national, régionale et internationale pour combattre ces menaces ».

Le Chef d’Etat ougandais n’a pas manqué de saluer « le leadership » de son homologue guinéen, ainsi que « ses nombreux projets mis en œuvre pour la transformation de l’économie du pays et l’amélioration des conditions de vie de la population ». Alors qu’Alpha Condé l’a remercié d’avoir honoré son invitation, Yoweri Museveni a invité son homologue guinéen à une visite d’Etat en Ouganda. Une invitation qui a été accepté avec plaisir par Alpha Condé. Il reste à fixer la date.