A la CIIE, les entreprises privées expriment leurs espoirs et leur optimisme

L’Exposition internationale des importations de Chine (China International Import Expo, CIIE) est la première exposition internationale au monde sur le thème de l’importation et constitue une innovation majeure dans l’histoire du commerce international. Au cours des deux derniers jours, le Centre national des congrès et expositions de Shanghai a été très fréquenté. Outre plus de 3 000 exposants internationaux, le site a aussi attiré des centaines de milliers d’acheteurs. Parmi eux, il y a beaucoup d’entrepreneurs privés chinois. Ils sont venus à l’Exposition avec une liste d’achats, une lettre d’intention de coopération et même des notes d’étude. Tous recherchent des opportunités d’affaires et ont exploré la voie de leur transformation et de leur modernisation.

« On signe ! », a déclaré à un fournisseur Wang Xiaowei, directeur des achats du groupe Xi’an Baiyue Goats. Lors de l’Exposition de cette année, le groupe a signé des accords d’achat avec des fournisseurs internationaux d’équipements de premier ordre originaires d’Allemagne, de Suède, de Suisse et d’autres pays, pour un montant cumulé de plus de 140 millions de yuans.

« Il y a quelques jours, le Secrétaire général Xi Jinping a pleinement réaffirmé le rôle et la contribution des entreprises privées dans son discours prononcé lors du symposium sur les entreprises privées, ce qui nous a rendus plus enthousiastes et chaleureux. Cette fois, le Secrétaire général Xi Jinping a déclaré que « la mondialisation économique est une tendance historique qui a donné une forte impulsion au développement de l’économie mondiale ». Il nous a indiqué la direction à suivre pour notre développement international », a déclaré Wang Xiaowei.

À la CIIE, vous pouvez trouver des acheteurs d’entreprises privées occupés partout, soit qu’ils essaient des échantillons, posent des questions sur la technologie ou discutent de coopération. « Le Secrétaire général Xi Jinping a déclaré : « L’initiative de la Chine d’accroître les importations n’est pas une mesure opportune, mais une considération à long terme pour le monde, pour l’avenir et pour le développement commun ». Cela nous permet de voir que le commerce électronique transfrontalier est prometteur, et que cela nous permettra d’avoir plus de produits étrangers de différentes catégories et de qualité en Chine », a déclaré Zeng Xiulian, partenaire de Xiaohongshu. « Si le forum des entreprises privées nous rassure, l’Exposition nous offre une grande scène », a-t-il ajouté.

« La CIIE est vraiment une corne d’abondance. Elle ouvre une nouvelle fenêtre ouverte pour les entreprises du centre et de l’ouest de la Chine. Pendant l’Exposition, quelle que soit la taille de la société, elle peut directement prendre contact avec les meilleures entreprises, biens et services du monde. C’est synchrone », a souligné le représentant du groupe commercial du Sichuan, Li Xingqian.

Alors que certaines entreprises privées discutent de coopération, de nombreuses autres demandent toujours des conseils à des entreprises internationales de premier plan. Pendant l’Exposition, qu’il s’agisse de la façon de stimuler le potentiel du marché, de surmonter le goulet d’étranglement du financement et parvenir à la transformation et à la modernisation, les entreprises privées peuvent trouver une expérience qui leur sera précieuse.

Sur le marché des médicaments pour enfants, les patchs antipyrétiques pour enfants en provenance du Japon montrent combien ils sont pratiques et faciles à utiliser. Le liquide oral fruité américain que les enfants aiment prendre et les médicaments importés pour enfants sont aussi populaires. Tong Feng, directeur général du département de recherche et développement de Beijing Chengji Pharmaceutical Co., Ltd., a déclaré : « Nous voulons apprendre les dernières technologies en matière de produits pharmaceutiques pour enfants dans le monde et améliorer les médicaments chinois pour enfants ».

« Le marché chinois est l’un des plus importants marchés en croissance au monde. La réponse enthousiaste de l’Exposition confirme également l’optimisme des marques mondiales au sujet du marché chinois. Nous devons aider davantage de produits de qualité étrangers à arriver en Chine et continuer de répondre aux besoins croissants de la population pour une vie meilleure », a pour sa part déclaré Zhang Lei, PDG de Netease Koala.