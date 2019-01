À M’Bèndia, la communauté fabrique des lits pour remédier aux accouchements à même le sol des femmes

M’Bèndia est un district situé à 35 km de la commune rurale de Koba. Il abrite un poste de santé qui emploie 3 agents techniques de santé et 2 matrones. Mme Martine Lamah est la Cheffe du poste de santé depuis maintenant 7 ans.

Le poste de santé de M’Bèndia construit en 2005, est le seul endroit public que rallient non seulement les habitants de M’Bèndia, mais aussi ceux des 4 autres districts environnants pour leurs problèmes de santé. Depuis 2011, les femmes y accouchent à même le sol. Et si c’est pendant la nuit, Martine Lamah procède avec les moyens du bord « À mon arrivée ici en 2011, jusqu’à la fin du mois d’août de cette année, les femmes enceintes accouchaient ici à même le sol. Nous étalions le plastique parterre et y installions la femme pour son travail. La nuit, le poste de santé n’étant pas électrifié, nous allumions des torches ou nos téléphones portables pour illuminer la salle. À la fin du travail, chacune de nous se retrouvait avec des courbatures comme vous pouvez l’imaginer à cause des positions qu’on adoptait en de pareilles circonstances pour aider cette femme dans son travail ».

Des lits fabriqués par la communauté de M’Bèndia — S. M. KOUNDOUNO © UNICEF Guinée

Face à cette situation persistante, les habitants de M’Bèndia ont récemment fabriqué des lits afin de permettre aux femmes enceintes d’accoucher dans de meilleures conditions. À date, 5 lits ont été fabriqués et remis au poste de santé. « Beaucoup de personnes viennent accoucher dans ce poste de santé, pour ce qui est des malades, nous rapprochions des bancs afin qu’ils puissent s’allonger avant leur consultation, faute de places appropriées. C’est ainsi que grâce à un don de bois d’un fils de cette localité, les habitants se sont cotisés pour fabriquer ces lits au nombre de 5 », nous raconte Mme Martine Lamah.

Mme Martine Lamah, la Cheffe du poste de santé de M’Bèndia— S. M. KOUNDOUNO © UNICEF Guinée

Ces lits, avouera-t-elle, sont d’un apport considérable dans le cadre de l’amélioration de ses prestations de services « Avec ces lits, les choses se passent mieux maintenant. Nous nous débrouillons avec, surtout pour nos accouchements ici. C’est vraiment mieux que rien », se réjouit-elle.

Mme Mamaïssata Camara, une habitante de M’Bèndia — S. M. KOUNDOUNO © UNICEF Guinée

Mamaïssata Camara, une habitante de M’Bèndia, se souvient encore du jour de son accouchement dans ce poste de santé « J’ai accouché des jumeaux, un garçon et une fille, à même le sol dans ce poste de santé. Je me souviens, c’était la nuit. Il a fallu mettre à contribution les torches et les téléphones pour illuminer la salle où je travaillais. Depuis ce jour, j’ai un mal de dos qui persiste toujours, je ne vais jamais oublier ça. Mais, je suis tout de même contente que la communauté ait pris ce problème à bras-le-corps pour fabriquer ces lits. Je suis sûr que celles qui suivront ne souffriront plus comme nous autres ».

Ce poste de santé fait également face à un manque d’eau. L’eau pour des accouchements nocturnes est généralement fournie par la Cheffe du poste de santé qui la puise avec ses collègues et la garde chez elle à la maison. Mais aujourd’hui, ce calvaire est en passe d’être absorbé puisqu’un forage financé par l’UNICEF est actuellement en cours de construction devant ce poste de santé pour le bonheur de ses agents et de la population de M’Bèndia.

Des ingénieurs en train de creuser un forage devant le poste de santé de M’Bèndia — S. M. KOUNDOUNO © UNICEF Guinée

Saa Momory KOUNDOUNO UNICEF Guinée