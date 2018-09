Absence du gouverneur de Conakry au tribunal: l’avocat de la partie civile l’accuse de narguer la justice

Poursuivi pour ‘’abus d’autorité et entrave au droit de manifester’’ par les Forces sociales de Guinée, le gouverneur de la ville de Conakry était attendu ce lundi 17 septembre à la barre du tribunal de première instance (TPI) de Kaloum. Mais le prévenu et ses avocats ont brillé par leur absence. Obligeant ainsi le Procureur de la République a demandé un report de l’audience. Une demande qui a été acceptée et l’audience est reportée au 1er octobre contre la volonté de l’avocat de la partie civile, Me Salifou Béavogui.

Regrettant cette nouvelle absence du prévenu à l’audience, Me Salifou Béavogui estime que « le gouverneur est en train de narguer la justice.»

Le procès contre le gouverneur fait suite à sa décision, en juillet dernier, d’interdire à la dernière minute une manifestation qui était projetée par les Forces sociales en réaction à l’augmentation contestée du prix du carburant à la pompe.

Le 31 juillet dernier, une première audience dans ce procès avait tourné essentiellement autour de la fixation de la consignation. Celle-ci avait été finalement fixée à un million de francs guinéens.