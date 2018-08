Accords Politiques: l’UFR favorable à une mise en place rapide des exécutifs communaux

«Les jeux d’alliance ont commencé, l’UFR (Union des Forces Républicaines) a signé une alliance avec le RPG Arc-en-ciel. Et dans la même logique l’UFDG (Union des Forces Démocratiques de Guinée) a aussi signé une alliance avec la majorité présidentielle. C’est la même chose qui va se passer entre les autres formations politiques», a déclaré Ibrahima Deen Touré, président du groupe parlementaire les Républicains. C’était au sortir de la 25ème session du comité de suivi de l’accord politique inter-guinéen ce mardi 14 août.

Pour soutenir sa déclaration, Dr Deen Touré a insisté sur le fait que les élections communales ont prouvé à suffisance qu’il n’y a pas un parti politique en Guinée qui peut prétendre diriger à lui seul le pays.

«Il faut passer maintenant à l'exécution des accords politiques. C'est-à-dire la mise en place des exécutifs communaux. L'installation des élus locaux est désormais une question administrative. Elle n'est plus politique. Elle sera faite le plutôt que possible parce qu'il y a six mois que nos communautés à la base ne peuvent bénéficier des aides au développement. Nous sommes pressés plus que les citoyens que les conseils communaux soient installés afin que les communautés puissent répondre aux objectifs endogènes qui leurs sont prescrits. D'ailleurs, à l'UFR la gouvernance à la base est toujours citoyenne», a fait savoir Dr. Deen Touré.