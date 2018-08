Achat d’armes : la mise au point de la DIRPA

Lors de l’assemblée générale de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) le samedi 4 août, Cellou Dalein Diallo a affirmé que le gouvernement a acheté des armes et d’équipements pour « empêcher » les citoyens d’exercer un droit constitutionnel qu’est la manifestation.

Aladji Cellou, le Directeur de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA) a tenu à apporter une importante mise au point par rapport à cet achat d’armes dont parle le chef de file de l’opposition. C’est sur son compte Facebook qu’il a levé cette équivoque: «Dans le cadre des réformes engagées depuis 2011, un vaste programme de modernisation des Forces de défense et de sécurité est en cours de réalisation. Progressivement, avec les moyens de l’État et l’appui des partenaires de la Guinée, des matériels adaptés aux exigences de la politique guinéenne en matière de défense et de sécurité, sont régulièrement mis à la disposition des différentes unités. Cette montée en puissance des Forces de défense et de sécurité permet à la Guinée de jouer pleinement son rôle dans la lutte globale contre les menaces de toutes sortes auxquelles bien de nations à travers le monde sont confrontées ces dernières années. La modernisation des Forces de défense et de sécurité, comme le suggère la Loi de programmation militaire votée à l’unanimité par l’Assemblée nationale et promulguée par le président de la République, se poursuit à un rythme soutenu au bénéfice exclusif de la Guinée. »