Affaire 800 mille euros de la Feguifoot : Super V était à la barre ce mercredi

L’ancien président de la Fédération Guinéenne de Football (FEGUIFOOT) Salifou «Super V» Camara a comparu ce mercredi 26 septembre devant le TPI (Tribunal de Première Instance) de Kaloum, a-t-on constaté sur place.

Dans la salle d’audience, les conseils de Salifou Camara ont soulevé des exceptions, la partie civile, elle, a souhaité débattre du fond. Le Tribunal quant à lui, a renvoyé affaire au 7 novembre prochain pour délibérer sur les exceptions soulevées par la défense.

Au sortir, Me Djibril Kouyaté, un des avocats de Salifou Camara, a confié à la presse qu’ils sont à l’aise dans ce dossier qui fait, selon lui, beaucoup de bruit pour rien. «Cette affaire fait beaucoup de bruit pour rien. Vous le constaterez dans les débats si nous devons aller au fond. Dans les plaidoiries, vous avez remarqué, nous avons soulevé les exceptions qui n’ont pas été le cas de l’autre côté. Nos confrères de la partie civile sont revenus longuement sur l’absence de notre client et sur les conditions de son retour. Durant des heures, nous n’avons pas reçu de réponse sur les exceptions que nous avons soulevées. Au finish, nous nous sommes ramollis. La ferveur qu’on avait, on ne l’a presque plus. Nous sommes très à l’aise dans ce dossier. Les exceptions que nous avons soulevées sont très complexes. Le Tribunal est obligé de se référer pour rendre une décision judicieuse», a-t-il expliqué.

Interrogé, les avocats de la partie civile n’ont pas souhaité faire de commentaires à la presse à l’occasion de première comparution de Super V qui est accusé par l’actuel bureau de la féguifoot d’avoir détourné les 800 mille euros qui étaient destiné à l’institution.