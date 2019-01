Affaire attentat contre la résidence d’Alpha Condé : AOB et Jean Guilavogui aux oubliettes ?

La dernière fois que leur dossier a été appelé au tribunal de première instance de Dixinn, c’était le 06 octobre 2018. Entre-temps, leur co-accusée Fatou Badiar a bénéficié d’une grâce présidentielle le 31 décembre 2018. A quand la reprise du procès d’Alpha Oumar Boffa Diallo et Jean Guilavogui ? Au parquet du tribunal de première instance de Dixinn, nous n’avons obtenu aucune réponse à la question.

Du côté de la défense, on exprime l’inquiétude sur la situation des deux derniers accusés dans cette affaire qui avait été jugée pour la première fois en 2013 par les Assises de la Cour d’appel de Conakry. AOB et Jean Guilavogui sont-ils oubliés en prison ? En tout cas, Me Salifou Béavogui, l’avocat des deux hommes, plaide pour une réouverture rapide du procès de ses clients en prison depuis plus de sept ans. « A défaut, je sollicite leur mise en liberté », sollicite l’avocat.

AOB et Jean Guilavogui, considérés comme les cerveaux de l’attaque en 2011 contre le domicile privé du président Alpha Condé, avaient été condamnés en 2013 à la réclusion criminelle à perpétuité au terme du procès de plus de 30 personnes. Mais, en 2017, contre toute attente, la cour suprême casse l’arrêt de la Cour d’assises et redonne l’espoir aux accusés, notamment AOB, Jean Guilavogui et dame Fatou Badiar (désormais libérée). Pourtant, leur libération ne suivra pas aussitôt cette décision de la Cour suprême. Après de nombreux coups d’arrêt, parfois pour des vices de forme, les débats ont finalement eu lieu et on tendait vers les plaidoiries et réquisitions quand en août 2018 un remaniement au sein des juridictions fait donner le dossier à une nouvelle composition du tribunal… Jusqu’ici, celle-ci n’aura tenu qu’une audience sur le dossier.