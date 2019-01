Affaire de 3ème mandat : l’ambassadeur russe demande à Alpha Condé de rester avec la Guinée, « cette belle et riche femme »

A l’occasion de la présentation des vœux de Nouvel An au président de la République, selon des images diffusées à la télévision nationale (RTG), l’ambassadeur de la Russie en Guinée, Alexandre BREGADZE a tenu des propos qui attestent que son pays soutient Alpha Condé dans un projet de troisième mandat. Il est d’abord revenu sur les différentes réalisations du président, affirmant que la Guinée est devenue le pays le plus électrifié en Afrique. Plus loin, il dit au président Alpha Condé d’être avec la Guinée qui est, selon ses propres mots, « une belle et riche femme ».

