Au siège du RPG Arc-en-ciel à Gbessia ce samedi 16 mars, le Secrétaire général du ministère de la Coopération et de l’Intégration Africaine, Dr. Hady Barry a été le dernier intervenant sur le sujet de déguerpissement de Kaporo rails et Kipé 2. C’était à l’occasion de l’assemblée générale traditionnelle du parti.

«Ceux qui parlent aujourd’hui du déguerpissement de Kaporo rails et Kipé 2, sont ceux qui ont gouverné la Guinée pendant les années. Les Guinéens doivent savoir que tout leader politique qui cherchera à instrumentaliser une ethnie pour accéder au pouvoir, ne sera jamais au pouvoir en République de Guinée. Lorsqu’on est leader politique, on doit avoir la Guinée en face dans sa diversité. Un habitant de Ratoma qui veut se rendre à Kaloum, imaginez-vous il met combien de temps pour y arriver. Moi, je mets trois heures avant d’arriver en ville en aller tout comme au retour. Est-ce qu’il n’est pas nécessaire de construire un endroit où les Guinéens pourront satisfaire leur problème avec moins de difficultés. Tout leader ethnocentriste qui cherchera le pouvoir sur la base de l’ethnie, n’arrivera jamais au pouvoir. Nous attendons des leaders politiques qu’ils parlent au nom de la Guinée. Qu’ils posent correctement les problèmes et ils trouveront facilement les solutions. Mais en instrumentalisant les uns contre les autres, je ne vois pas comment ils pourront réunir tous les Guinéens et avoir leurs suffrages pour accéder au pouvoir un jour…»