Afrique – Yahya Jammeh : Le retour au galop d’un passé compromettant

On croyait que les assassinats des ressortissants des pays de la CEDEAO mis sur le compte de Yahya Jammeh dans les années passées étaient classés. Comme il n’y a jamais de crimes parfaits, l’un des rares fugitifs et miraculés de ce lot, un Ghanéen, vient de raconter son Odyssée à faire couler de la sueur froide en plein soleil. Ce rescapé a remué ciel et terre pour former une association pour reconstituer les faits. En plus des griefs de tous ordres des Gambiens, Yahya Jammeh risque d’être inquiété sérieusement à Malabo.

Du coup, la question du statut de l’exilé de Malabo, que Alpha Condé et Tibou Kamara ont réussi à faire exfiltrer, ce que toute la CEDEAO n’avait pas pu, se pose. Etait-il absous de tout avant d’accepter de quitter son pays pour s’exiler en Guinée-Equatoriale? Quelle garantie lui ont donné les médiateurs guinéens, qui ont récolté des palmes dans cette affaire ? Le jeu diplomatique suffira à étouffer cette affaire qui sort de plus belle de son enfouissement avec toute sa laideur ?

Une affaire qui risque de faire du bruit, vu la détermination des associations ghanéennes des victimes de cette affaire, le gouvernement ghanéen ne pourra pas rester indifférent.

Un jeu diplomatique de grande envergure est en vue. Attendons de voir.