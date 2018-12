AGC – Première Édition du Forum Économique de la Guinée au Canada : communiqué de presse

Montréal, le 1er décembre 2018 – L’Association des Guinéens au Canada (AGC), en collaboration avec l’Ambassade de la République de Guinée au Canada, l’Agence de Promotion des Investissements Privés en Guinée (APIP), la Direction des Guinéens de l’étranger et le Ministère de l’agriculture, est fière de vous convier à la première Édition du Forum Économique de la Guinée au Canada, qui se tiendra du 25 au 27 avril 2019 à l’hôtel Sandman, situé au 999 Rue Sérigny, Longueuil (Montréal Métropolitain), QC, J4K 2T1.

Ce Forum sera une occasion pour les secteurs publics et privés guinéens de promouvoir les opportunités d’investissements en Guinée tout en renforçant les relations entre la Guinée et le Canada. De ce fait, il mettra en avant les immenses potentialités qu’offre la Guinée, notamment dans les secteurs de l’agriculture, des mines, des énergies et de l’éducation.

Les opérateurs économiques guinéens pourront ainsi présenter à leurs homologues canadiens les nombreuses opportunités d’investissements et de partenariats qu’offre le pays dans lesdits secteurs.

Par ailleurs, cette première édition du Forum réunira entre autres, de hauts responsables des gouvernements fédéraux et provinciaux, des membres du gouvernement guinéen, des investisseurs, des sociétés venant de tous les secteurs, des organisations de promotion commerciale (OPC), les groupements de femmes d’affaires ainsi que des agences de promotion des investissements (API).

Le but ultime de cet évènement sera de permettre aux gens d’affaires et aux représentants gouvernementaux des deux pays de se rencontrer et de développer des relations pouvant aboutir à de nouvelles opportunités de part et d’autre.

À propos de L’Association des Guinéens au Canada (AGC)

L’AGC est un regroupement apolitique et à but non lucratif ; immatriculé au registre des entreprises du Québec sous le N° 1162941893 et qui réunit toute la Communauté d’origine guinéenne au Canada.

Sa mission est de redynamiser la communauté guinéenne au Canada en favorisant entre autres, le développement social et économique de la Guinée par l’entremise de l’expertise canadienne.

