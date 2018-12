Agenda présidentiel : Alpha Condé au Forum Europe-Afrique de Vienne

A peine rentré d’une tournée en Guinée Forestière où il a procédé au lancement des travaux de bitumage de la voirie urbaine de plusieurs préfectures de la région, le président de la République Alpha Condé s’est envolé pour Vienne, en Autriche où il prend part depuis ce mardi 18 décembre aux travaux du Forum Europe-Afrique. Crédit-photo : Présidence.

Ce forum de haut niveau regroupe des chefs d’Etat et de gouvernement européens et africains ainsi que des leaders de grandes entreprises mondiales. Au-delà du défi migratoire auquel les deux continents sont actuellement confrontés, ce forum se veut un espace de réflexion pour promouvoir des économies africaines de technologie ; l’innovation et la numérisation en tant que catalyseurs importants du développement.

Plusieurs tables rondes et réunions « business to business» (B2B) et «business to government » (B2G) vont ponctuer les travaux de cette journée.

Faut-il par ailleurs rappeler que le président Alpha Condé est accompagné, entre autres, du ministre des Investissements et des Partenariats Publics et Privés, Gabriel Curtis, sa conseillère Chantale Cole.