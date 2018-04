Agro-business : pour consulter les prix, recevoir des conseils, vendre, acheter des produits agricoles, allez désormais sur M. MAKITTI

Ce samedi 21 avril la plateforme mobile M. MAKITTI a été officiellement lancée à Conakry. Cette application mobile va permettre aux agriculteurs d’améliorer leur productivité et le rendement dans ce secteur. C’est un projet qui est né du partenariat entre Orange Guinée et la Société Agro Invest. Relevant du service USSD d’orange, l’application M. MAKITTI est désormais un outil de décision, d’information, de sensibilisation et de communication pour les acteurs du monde rural.

«M. Makitti est une plateforme web et mobile permettant aux acteurs du monde rural, du monde d’agriculteurs, d’industrie et d’agro-alimentaire, d’acheteurs de produits agricoles et d’investisseurs, de créer des liens d’affaires entre eux afin de prendre les meilleures décisions d’achat, de vente, achat de produits agricoles ou d’investissement. Les producteurs se plaignent souvent du manque de diffusion de l’information dans le secteur agricole. Parfois, ils ont besoin de savoir qu’elles sont les tendances du marché des produits agricoles, mais par manque d’informations suffisantes, ils s’en tiennent aux informations données par les commerçants en négociant les produits agricoles qui sont souvent en défaveur des producteurs», explique Oumar Thiam, Cofondateur du projet.

La société Agro Invest, est convaincue que l’agriculture constitue le premier secteur de développement d’un pays. C’est pourquoi estiment les fondateurs que la contribution de tout un chacun est nécessaire pour le développer et le rendre plus compétitif.

«Le besoin en termes d’information agricole est énorme en Guinée. Les acteurs du monde rural en ont besoin en temps réel. Savoir l’évolution des prix des produits agricoles sur le marché, les tendances et les conseils permettant aux producteurs de savoir vers quel marché s’orienter pour pouvoir vendre leurs produits. Ainsi cette plateforme vient combler ce vide », aexpliqué M. Thiam.

«L’arrivée de cette plate forme mobile M MAKITTI, va apporter une solution réelle dans la commercialisation des produits agricoles », estime le représentant de la ministre de l’Agriculture à cette rencontre. Poursuivant, Abdoulaye Diallo, s’est félicité de cette initiative avant d’exprimer son soutien à l’opérateur de téléphonie Orange et la Société Agro Invest pour l’initiative. Il a dans la foulée promis une collaboration entre son département et ces deux structures.

«J’avoue que nous sommes comblés. Parce que vous venez d’apporter une solution à l’un des problèmes majeurs du monde agricole. Nous comptons élaborer avec la société Orange et Agro Invest une plateforme de collaboration qui va permettre l’utilisation de ce produit par l’ensemble de nos producteurs. Avec cette plateforme élargie à un public plus large, vous allez contribuer à l’amélioration des revenus des communautés. Parce que ces cultures de rente constituent actuellement la locomotive de la relance de notre agriculture à l’effet de sa modernisation comme le souhaite le président de la République», a-t-il précisé.

Pour accéder à la plateforme M MAKITI et consulter les prix des produits agricoles, recevoir des conseils liés au secteur, vendre, acheter ou de la mise en relation vente achat, il faut d’abord avoir un téléphone et numéro orange. Ensuite, tapez étoile 113 dièse, ok.

En plus d’Orange Guinée, l’incubateur Sabouteck a accompagné la société Agro-Invest dans la mise en forme et l’élaboration de ce projet. Une réussite que salue Fatoumata Guirassy, la directrice générale. De son coté, la chargée de communication au sein d’orange, félicite les fondateurs de la société Agro Invest et encourage les jeunes à s’investir dans l’entreprenariat.