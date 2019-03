Agrobusiness : ce que Alpha Condé a dit du label guinéen «Fony» au SADEN 2019

A la faveur du lancement officiel de l’édition 2019 du Salon des entreprises de Guinée (SADEN 2019), le Président Alpha Condé a mis la tribune à profit pour trancher la polémique qui agite la toile depuis quelques temps à propos du label de fonio appelé ‘’Fony’’.

Un temps présenté comme une marque appartenant à un proche Conseiller du président de la République, ‘’Fony’’ est plutôt une des nombreuses trouvailles dans le monde d’agrobusiness et qui relève de l’Initiative présidentielle pour le développement du monde rural. C’est du moins ce qui ressort du discours du Président de la République. «On demande aux femmes de tamiser (ndlr : le fonio) pour qu’on leur paye trois mille francs. Aujourd’hui, nous transformons notre fonio et nous avons fait notre usine qui nous permet aujourd’hui de faire des sachets non seulement pour le fonio, le Moringa et tout ce qu’on produit. Donc, vous pouvez produire autant de Moringa que vous voulez, on vous fera un très beau paquet Moringa pour pouvoir les exporter… », a expliqué le Pr Alpha Condé en présentant à l’assistance un échantillon du label ‘’Fony’’.

A travers ce discours sur Fony, on comprend que l’Initiative présidentielle pour le développement du monde rural intervient désormais dans la labellisation des produits agricoles du pays. Les travaux de mise en place de cette unité de conditionnement et d’emballage sont en phase de finalisation à Yimbaya, à Conakry. Fonio, riz, Moringa et d’autres produits agricoles peuvent désormais être conditionnés et emballés en Guinée. L’objectif de l’Initiative présidentielle est de permettre aux Guinéennes des filières agricoles, quel que soit leur statut financier, de pouvoir labelliser leurs produits. Elle favorise ainsi l’autonomisation des femmes, mais aussi, permet au secteur privé guinéen d’avoir des produits plus compétitifs sur le marché international.

