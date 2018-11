Aladji Cellou, Porte-parole de la Défense : «l’état du capitaine Vivien Gérard s’améliore considérablement » (actualisé)

Alors qu’une folle rumeur faisant état de la mort d’un militaire à Bambéto dans commune de Ratoma, est en train d’agiter la toile, l’armée vient de réagir via un poste de son directeur de l’information et de la Relation publique sur son compte Facebook.

A en croire le patron de la DIRPA et contrairement ces rumeurs, le blessé reçoit en ce moment des soins dans une structure sanitaire de la place et que sa vie ne serait en pas en danger.

«Après les incidents qui viennent de se produire à Bambéto, en banlieue de Conakry, nous sommes en mesure de confirmer que le blessé reçoit en ce moment des soins dans une structure sanitaire de la place. Sa vie n’est pas en danger», a-t-il précisé.

Il faut par ailleurs rappeler que les violences sont devenues récurrentes dans ces derniers à Conakry. Un policier et deux citoyens ont trouvé la mort en marge des manifestations politiques de l’opposition.

Aux dernières nouvelles et toujours selon le Porte-parole du ministère de la Défense, l’état du capitaine Vivien Gérard s’améliore considérablement. « Militaire aguerri, il a eu le réflexe de faire ce qu’il fallait faire en pareilles circonstances pour sauver sa vie et attendre la possibilité d’être exfiltré. Après les premiers soins, il vient de monter de lui-même à bord d’un véhicule à destination d’un hôpital plus adapté pour poursuivre son traitement », rapporte le Directeur de la DIRPA sur compte facebook, il y a moins de dix minutes (18H:00, NDRL).