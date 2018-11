Alerte-Conakry: guérilla urbaine entre jeunes et forces de l’ordre à Hamdallaye

Depuis 17 heures, des jeunes et des forces de l’ordre se livrent à un face à face très tendu à Hamdallaye notamment entre Niariwada et le Carrefour Concasseur, en haute banlieue de Conakry, dans la commune de Ratoma. Actuellement la tension est très vive dans ce secteur où les deux camps échangent des coups de pierres contre des gaz lacrymogènes. Toutes les activités sont perturbées et les habitants terrés dans leurs concessions. (photo d’archives)

Toutes les ruelles du quartier sont barricadées et la zone quasi déserte. Aucun engin ne s’aventure dans la zone.

A noter que ces échauffourées ont éclaté aux environs de 17 heures, quelques heures après la dispersion des manifestantes de l’opposition vers la Bellevue qui réclamaient à ce que justice soit rendue aux victimes des manifestations politiques.