Alerte: des heurts entre jeunes manifestants et forces de l’ordre sur Le Prince

Toute la matinée de ce mercredi 24 octobre, un calme précaire régnait dans une grande partie de la banlieue de Conakry notamment entre Hamdallaye et Cosa, des zones réputées chaudes. Une accalmie qui sera finalement de courte durée. Puisqu’aux environs de 13 heures, des échauffourées ont éclaté entre jeunes et forces de l’ordre vers Le Prince et Hamdallaye-Pharmacie. Un groupe de jeunes armé de cailloux, de bâtons et de pneus sont sortis dans l’intention de barricader la route. Mais ils se heurteront très vite à la résistance des forces de l’ordre qui étaient déployées dans la zone. Ce fut une bataille à coups de gaz lacrymogènes d’un côté contre les jets de pierres, l’autre.

Actuellement sur le tronçon, la circulation est complètement perturbée. Les gendarmes dissuadaient les conducteurs d’engins qui prenaient cette direction. Au moment où nous écrivons cette dépêche, la situation est très tendue entre Bambéto-Magasin et Hamdallaye-Pharmacie où des manifestants et les forces de l’ordre se livrent à une véritable intifada.

Faut-il par ailleurs souligner que ces heurts font suite à la journée de protestation appelée par l’opposition républicaine après sa marche étouffée d’hier mardi. Une manifestation au cours de laquelle le véhicule du chef de file de l’opposition a été endommagé par un projectile.