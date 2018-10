Alerte: le pont reliant Labé à Lélouma via Diountou et Korbé dans un piteux état

Cet ouvrage situé sur la rivière Kassa et qui sert de limite entre la sous-préfecture de Popodara, relevant de Labé, et dans la sous-préfecture de Diountou dans Lélouma, se trouve dans un état critique. Et pourtant, ce passage est le plus emprunté pour rallier Lélouma.

Ce pont souffre aujourd’hui de vieillesse. Aucun entretien possible. La dégradation de la ferraille, sous l’effet du temps et des corrosions, est très poussée. Les pieds du pont ainsi que la ferraille servant de support sont rongés. Les métaux rouillés et des écrous desserrés çà et là. On remarque également des fissures sur les deux côtés du pont comme vous pouvez le constater sur ces photos. Si rien n’est fait pour entretenir cet ouvrage de franchissement, il risque de céder un jour.