Alexandre Bregadze, ambassadeur de Russie en Guinée : « Alpha Condé est un bon exemple pour la jeunesse… »

Après 34 ans d’absence, la Guinée a participé du 14 au 22 octobre 2017 au XIXème Festival mondial de la jeunesse et des étudiants à Sotchi, en Russie. C’est le ministre de la jeunesse d’alors, Moustapha Naité, qui avait conduit la délégation guinéenne à ce plus grand forum de jeunesse au monde. Le vendredi 30 novembre 2018, M. Naité a reçu sa médaille et son diplôme signé des mains du président de la Fédération de Russie, Vladmir Poutine.

Cette cérémonie de remise s’est tenue à l’ambassade de la Fédération de Russie en Guinée, à Matam.

« Je suis heureux que les représentants de la Guinée ont été distingués par les organisateurs de ce festival. Cela prouve que la Guinée avait activement participé à ce rencontre », a indiqué l’ambassadeur de Russie, Alexandre Bregadze, avant de dire qu’il a été fier de la participation des jeunes guinéens à la rencontre: « Cette jeunesse qui a pris part à ce grand festival à Sotchi est une fierté pour nous parce que les jeunes guinéens ont côtoyé les jeunes russes et ceux venus des 150 pays du monde. Ils ont su mesurer l’ambition qui les animent et la fierté et la dignité qui les animent pour pouvoir construire pour leur pays un avenir radieux, un avenir meilleur. Nous attendons le prochain festival pour que les jeunes guinéens participent. »

Plus loin, le diplomate russe vante les mérites d’Alpha Condé et soutient qu’il est un bon exemple à suivre :« Votre président, Pr Alpha Condé, a beaucoup contribué à l’activité internationale du mouvement de la jeunesse, étant pendant ses études en France, président de la ligue des étudiants africains. C’est un bon exemple pour la jeunesse guinéenne, africaine et mondiale, surtout pour son parcours politique, en particulier sa lutte pour la démocratie en Guinée. »

Le ministre Moustapha Naité, après avoir reçu son diplôme et sa médaille pour sa participation au festival, a remercié la Russie et surtout son président pour la distinction qu’il vient de recevoir. Il ensuite remercié Alexandre Bregadze pour le rôle qu’il a joué dans la consolidation des relations guinéo-russes: « Nous avons été honoré de représenter la Guinée à ce grand festival de la jeunesse. Nous voudrions remercier l’ambassadeur pour l’excellente relation qui existe entre la Guinée et la Russie. Et cela est dû aussi à tout ce qu’il est en train d’entreprendre dans notre pays pour encore davantage consolider cette relation et cette amitié qui existent entre deux pays. »

Sur le supposé soutien que Vladimir Poutine aurait apporté à Alpha Condé dans le cadre d’un troisième mandat en Guinée, M. Bregadze accuse la presse et des gens de l’opposition de parler de ce sujet alors que le principal concerné n’en a jamais parlé : « Ce sont des journalistes et des représentants de l’opposition qui jettent ça dans les mass médias. Laissons ça de côté. Dès que le sujet sera abordable, on va en parler ». Il précise tout de même que le président Alpha Condé mérite d’être soutenu par ce que’ » il a été élu démocratiquement « .