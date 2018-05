Alpha Condé à Kissidougou pour l’inauguration d’une route et d’un marché

Tel que relayé très tôt ce matin sur notre page Facebook, le président Alpha Condé a été accueilli ce lundi 14 mai à Walto, un district de Yendé Millimou, situé à 25 kilomètres de la commune urbaine de Kissidougou pour l’inauguration de la route (N1) financée par l’Union Européenne.

Dans son discours, Alpha Condé a d’abord remercié les populations pour l’accueil chaleureux qu’elles lui ont réservé. tous ceux qui sont venus à sa réception. « Je vous ai dit que la base du développement de la Guinée, c’est l’agriculture et l’agriculture ne peut pas être pratiquée sans les routes et les pistes rurales. On ne peut pas faire une route en un seul jour ; même si tu as l’argent, le travail va toujours prendre assez de temps avant de finir. Depuis que le RPG est venu au pouvoir, ce qu’on a fait dépasse ce que les autres ont fait pendant plusieurs années », affirmé le chef de l’Etat en langue nationale.

Parlant des micro-finances, Alpha Condé a rendu un vibrant hommage aux femmes. « Maintenant, nous cherchons à aider les femmes, parce qu’elles travaillent, elles sont correctes et quant elles prennent des crédits aux MUFFA (mutuelle des finances pour les femmes africaines), elles les remboursent », a déclaré le président guinéen avant de demander aux jeunes de travailler et de serrer la ceinture.

Enfin, avant de s’envoler, il a rappelé aux sages de Kissidougou d’éviter la haine et la discorde et de faire tout pour qu’il n’y ait pas de problèmes dans le choix du maire de la commune urbaine.

A suivre…