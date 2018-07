Alpha Condé au sommet de l’ONU sur le developpement durable. Rencontre avec le commissaire de l’UE pour l’aide au developpement

Le président Alpha Condé est depuis quelques jours à New York où il participe au Forum politique de haut niveau des Nations Unies sur le développement durable de 2018.

Ce forum, comme son nom l’indique porte sur des discussions entre experts pour analyser les moyens et stratégies de lutte contre la pauvrété et d’encourager la bonne gouvernance. Des sujets bien d’actualité en Guinée avec des grèves et autres tensions socio-économiques.

La Guinée a été soumise à la revue volontaire des pays pour affirmer au Forum qu’elle est sur la bonne voie de respecter ses engagements notamment:

Respecter l’accord sur la Coalition pour l’Air Pur afin d’éviter le réchauffement climatique

Participer à l’initiative de conservation dans la pêche

Etablir une ligne budgétaire pour les produits de santé reproductive et garantir 10 médicaments essentiels vitaux dans au moins 36 établissements fournissant des soins obstétriques de base et 9 structures offrant des soins obstétriques complets d'ici à 2012

Alpha Condé a profité pour avoir un entretien, Neven Mimica qui est le commissaire pour la coopération internationale et le développement de l’Union Européenne. Nimica est responsable entre autre à veiller à ce que l’UE respecte ses engagements à l’égard des objectifs du Millénaire pour le développement visant à réduire la pauvreté. L’UE est un partenaire important pour la coopération multilatérale et a promis des milliards à la Guinée dans le cadre du plan de developpement social signé à Paris l’automne dernier.

Selon Neven Mimica, la rencontre a étét très cordiale et Alpha Condé a discuté énergie, petites et moyennes entreprises, assainissement des eaux et l’avenir du partenariat stratégique entre l’UE et l’Afrique.

Le sommet prendra fin demain mercredi 18 juillet 2018 et la date retour du président Alpha Condé n’a pas été encore annoncée par le service de protocole de la Présidence.