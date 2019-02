Alpha Condé: «dans l’histoire de la Guinée, aucun pouvoir ne peut se gagner et se maintenir sans le soutien des femmes»

Présent le samedi 23 février à la Bluezone de Kaloum où il a présidé une cérémonie qui était organisée à son honneur par une association de femmes, dénommée »Femmes Leaders de Guinée », le Président Alpha Condé a, à nouveau, promis aux Guinéennes. (photo d’archives)

Comme première promesse, le Chef de l’Etat a dit aux Femmes Leaders de Guinée qu’il leur donnera 1000 pagnes indigo (pagne artisanal produit à Kindia et Labé, ndlr) pour la célébration de la prochaine fête des femmes.

«Je vous demande de vous mobiliser massivement… Et que vous remplissez le stade, le 8 mars (prochain) », leur a-t-il lancé, suscitant ainsi d’immenses cris de joie dans la salle spectacle que recevait ladite cérémonie, comme le témoignent les images de nos confrères de la RTG diffusées dans le JT de 20H30 du samedi. En voulant donner ses 1000 pagnes aux femmes, Alpha Condé pense ainsi contribuer à la promotion du Made In Guinea. «Nous voulons désormais consommer ce que nous produisons. Les femmes à Kindia, à Labé, à Mali etc. font de très beaux pagnes. Si on n’achète pas ces pagnes, elles ne peuvent pas s’émanciper », a-t-il interpellé.

Le président Alpha Condé a aussi promis 500 millions de francs guinéens aux Femmes Leaders pour alimenter leur caisse. «La deuxième chose, c’est de vous organiser économiquement. Parce que l’indépendance de la femme commence par l’indépendance économique», estime le président Alpha Condé qui a demandé aux femmes de mieux s’organiser afin de bénéficier des couveuses importées en Guinée dans le cadre de la promotion du secteur de l’aviculture.

«Si vous vous organisez bien et que vous la méritez, nous allons mettre à votre disposition une de ces couveuses…», leur a-t-il promis. Mais cette nouvelle promesse est assortie d’une condition. C’est d’être capable de gérer cette couveuse.

S’appuyant sur des promesses, mais aussi sur le succès des MUFFA, Alpha Condé a exprimé toute sa volonté à accompagner les Femmes Leaders de Guinée et les Guinéennes de manière générale. «Nous allons accompagner les Femmes Leaders, mais à condition que vous preniez en charge l’émancipation de vos sœurs qui ont eu moins de chance que vous. Qui n’ont pas pu aller à l’école, qui n’ont pas pu s’émanciper », leur a-t-il signifiée.

Si Alpha Condé exprime tous ces soutiens aux femmes, c’est parce qu’il sait que « dans l’histoire de la Guinée, aucun pouvoir ne peut se gagner et se maintenir sans le soutien des femmes». Alpha Condé a rappelé que le «Président Sékou Touré n’avait pas la majorité, les femmes se sont alors mobilisées et il a gagné». Mais, a-t-il poursuivi, quand les femmes se sont levées contre la police économique du même Sékou Touré, le pouvoir de celui-ci était fini à partir de ce jour. «Donc, si on veut faire le bonheur de la Guinée, il faut d’abord faire le bonheur des femmes », affirme le président Alpha Condé.