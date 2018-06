Alpha Condé en Arabie Saudite : Rupture du jeûne avec le roi Salman

Le président Alpha Condé continue son voyage en Arabie Saudite. Hier jeudi 7 juin, le chef de l’Etat guinéen a rencontré au palais Al-Safa à la Mecque le roi Salman (père) avec qui il a eu des entretiens.

Au cours des discussions, le roi Salman et Alpha Condé ont discuté des relations bilatérales entre la Guinée et l’Arabie Saudite et des moyens de « renforcer la coopération dans tous les domaines », selon le communiqué officiel du palais royal.

Le président Alpha Condé a rompu le jeune (Iftar) avec le roi en compagnie du prince héritier bahreïni Salman Bin Hamad Al Khalifa et le président de l’Assemblée nationale koweïtienne, Marzouq Bin Ali Al Ghanim qui y étaient en visite officielle selon le palais royal.

La Guinée et l’Arabie Saudite entretiennent de vieilles relation et la coopération guinéo saudienne est au «beau fixe» selon des diplomates guinéens interrogés par Guinéenews©. L’ambassade de l’Arabie Saudite en Guinée a offert récemment des repas de fin de jeûne à la population de Conakry et s’implique régulièrement dans des opérations caritatives.

En tant que « gardien des lieux saints » de l’Islam (la Meque et Médine), l’Arabie Saudite jouit d’une bonne image dans le collectif guinéen qui est majoritairement musulman.

Lors de la rencontre des donateurs à Paris en novembre 2017, pour financer les projets du Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) de la Guinée pour l’exercice 2016-2020, l’Arabie Saudite a promis 250 millions d’aide bilatérale et la Banque Islamique (dans laquelle les saudiens sont les premiers actionnaires) et le « Groupe de Coordination Arabe », 1,4 milliard de dollars.

Il y a un an – en avril 2017 – Alpha Condé avait visité l’Arabie Saudite alors qu’il était président en exercice de l’Union Africaine et avait exprimé auprès de la monarchie saudienne son souhait de «s’assuret que la coopération entre le continent africain et le royaume saoudien connaisse un réel progrès.»