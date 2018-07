Alpha Condé en route pour Lomé pour le sommet conjoint CEDEAO-CEEAC

Le président guinéen Alpha Condé a quitté Conakry ce dimanche après-midi pour Lomé. Dans la capitale togolaise, le chef de l’Etat guinéen prendra part au sommet conjoint des chefs d’Etat de la Cedeao et la CEEAC (communauté économique des états de l’Afrique centrale) et qui s’ouvre demain.

Cette assise conjointe, une première du genre, planchera sur la paix, la lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent, selon la présidence togolaise. L’initiative a été prise en avril dernier et a été justifié par le fait que les deux blocs régionaux sont confrontés aux mêmes défis, aux mêmes menaces, notamment en matière de paix et de sécurité.

Ainsi le sommet Cedeao-Ceeac sera consacré à la prise d’engagements et à la mise en place d’une alliance qui servira à mutualiser les efforts, à développer des synergies, afin de relever ensemble les défis auxquels sont confrontées les deux organisations, selon nos informations.

Le président guinéen, également médiateur dans crise politique togolaise, est accompagné dans cette mission par ses ministres-conseillers Tibou Kamara et Rachid N’diaye. Il ya un mois, le président guinéen était dans la capitale togolaise en compagnie de son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo pour une médiation dans la crise politique togolaise. Ils présenteront, à leurs pairs lors de ce sommet conjoint, leurs propositions de solutions à la sortie de crise togolaise.

