Alpha Condé est à Paris.

De l’Afrique du Sud où il était pour un forum sur l’investissement, le président Alpha Condé s’est envolé pour la France où il est invité pour les festivités du centenaire de la fin de la première guerre mondiale. Alpha Condé et son épouse Djènè Condé ont été reçus ce matin sur le perron de l’Elysée par le couple présidentiel français Emmanuel et Brigitte Macron.

Outre Alpha Condé, près de soixante-dix dirigeants sont également présents à Paris dont Donald Trump, Angela Merkel, Vladimir Poutine, le tuc Erdoggan, et les africains Ouattara, Macky Sall, Idriiss Deby, Mohamed VI , etc..

Ce dimanche, la France célèbre l’Armistice signé le 11 novembre 1918 et qui avait mis fin à la première guerre mondiale qui avait débuté et en 1914 et qui avait fait 18 millions de morts