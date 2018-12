Alpha Condé se lâche à Siguiri : « Il y a des gens qui ont pris le RPG pour leur bien personnel »

Dans son discours qu’il a prononcé ce samedi 8 décembre au stade Kankou Moussa de Siguiri où il effectue depuis cet après-midi un séjour de travail, le président de la République Alpha Condé ne pouvait pas ne pas évoquer les récentes contreperformances du RPG lors des élections communales et communautaires du 4 février 2018 dans cette localité qui est considérée comme l’un de ses bastions historiques et imprenables.

Le Chef de l’Etat a, à cet effet, fustigé le travail effectué par le bureau politique national du RPG à l’occasion de ces élections communales.

« J’ai dit au bureau politique national du RPG que l’élection présidentielle et celle communale font deux. Je leur ai dit de voir où il y’a confusion et de demander l’avis des citoyens sur leur choix. Mais, ils n’ont pas respecté cette consigne. La conséquence, les gens ont voté pour les listes indépendantes. La force de la Guinée, ce sont les jeunes. Cela veut dire qu’au sein du RPG, il y’a des gens qui ont pris le parti pour leur bien personnel… Non ! Il est pour tout le monde », martelé le locataire du palais Sèkhoutoureya avant d’annoncer une restructuration de son parti, le RPG Arc-en-ciel : « nous avons décidé de mettre en place des comités de base le lundi 10 décembre. Ensuite, il y aura le congrès des sections et sous-sections puis le grand congrès. Que vous le voulez ou pas, les jeunes et les femmes seront dans le parti pour son avenir. »

Enfin, il a évoqué les projets de développement en faveur du pays depuis qu’il est à la tête du pays. Il invite les Guinéens à savoir faire la part des choses. « Depuis cinquante ans nous sommes-là, faites la part des choses. Nous avons plus d’hôtels que certains pays voisins, les projets d’électrification sont en cours… Donc, nous allons faire en sorte que le bonheur se retrouve à tout les niveaux », a promis le Chef de l’Etat devant les Siguirikas ce samedi 8 décembre.