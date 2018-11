Aménagement: un bâtiment colonial sur un domaine de l’Etat démoli à Kipé

Le ministère de la ville et de l’aménagement du territoire a entamé ce lundi 12 novembre 2018, la démolition d’un vieux bâtiment construit depuis la période coloniale. La destruction de ce bâtiment sis au quartier Kipé, précisément en face de l’hôtel ‘’Sheraton’’ s’inscrit dans le cadre de l’opération de dégagement des encombrants physiques à Conakry et la récupération et la préservation des domaines de l’Etat. Pour le chef du département, le Dr Ibrahima Kourouma, ces opérations ont pour objectifs d’offrir un cadre de vie décent à la population guinéenne en changeant l’image de la capitale Conakry et de toutes les autres villes de l’intérieur du pays.

« D’abord, il faut que vous sachiez que ce site est un domaine de l’Etat. Le gouvernement a pour ambition de changer l’image de notre capitale Conakry et de toutes les autres villes de l’intérieur du pays. Quand vous voyez ce bâtiment à côté de l’hôtel Sheraton, vous vous posez la question qu’est-ce ce bâtiment fait ici » entame le ministre de la ville.

Avant de préciser : « Ddabord, ce bâtiment est vieux, il n’est pas utilisé et il dénature complètement le visage de cette zone. L’objectif du gouvernement est de faire en sorte que tout ce que nous avons comme vieux bâtiments qui détériorent l’image de la ville et qui créent des problèmes aux populations, il est question pour nous de les détruire. Des instructions fermes nous ont été données dans ce sens et nous allons les appliquer jusqu’au bout. C’est de faire en sorte que tous les bâtiments qui se trouvent dans cet état, que nous les démolissons. Aujourd’hui, c’est ce bâtiment que nous allons démolir et nous allons sans nul doute continuer le travail. Déjà, vous avez été certainement informés que les tours de Boulbinet vont bientôt tomber, nous allons les descendre. La raison est que ce sont des bâtiments qui ne respectent plus rien. Cet endroit que nous sommes en train de démolir aujourd’hui rentre dans ce cadre. Et l’objectif du président Alpha Condé, c’est de faire en sorte que ces espaces qui appartiennent à l’Etat soient utilisés à bon escient » laisse entendre Dr Ibrahima Kourouma.

Ce domaine sera mis à la disposition d’un particulier pour utilisation rationnelle. Cependant des voix se lèvent déjà du côté des Chinois pour réclamer la paternité du domaine. Sur la question, le ministre de la ville indique que son département sera sans état d’âme. Toutefois, il rassure que la loi sera respectée dans ce cadre.