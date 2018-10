An 60 de l’Indépendance: Alpha Condé pose la gerbe de fleurs en l’honneur des martyrs

«Lorsque son destin est en jeu, le peuple de Guinée sait s’unir, se donner la main pour faire face à son destin »

La Guinée célèbre ce mardi 02 octobre le soixantième anniversaire de son accession à l’indépendance. Et comme d’habitude, cette célébration débute par la pose de la gerbe de fleurs à la place des Martyrs à la mémoire des illustres disparus.

Le chef de l’Etat, habillé en basin blanc, a été accueilli à 9 heures à la place des Martyrs par le chef d’état-major général des armés, le général Namory Traoré, le gouverneur de la ville de Conakry, le général Maturin Bangoura et l’ancien ministre du commerce Marc Yombouno.

Après le dépôt de la gerbe de fleurs, le président Alpha Condé a rendu un vibrant hommage aux leaders qui ont permis à la Guinée d’accéder à l’indépendance avant d’appeler le peuple de Guinée à l’unité nationale. Lisez plutôt sa réaction :

«Le peuple de Guinée et la jeunesse surtout doit savoir qu’en 1958, la Guinée a été le seul pays qui a osé dire ‘’NON’’ et demander l’indépendance et surtout l’unité d’action des différents leaders politiques. C’est-à-dire le président Sékou Touré, Barry Diawandou et Barry III ont su tous les trois se donner la main. Cela signifie que lorsque son destin est en jeu, le peuple de Guinée sait s’unir se donner la main pour faire face à son destin »

Après cette cérémonie en l’honneur des martyrs, le président Alpha Condé en compagnie d’une dizaine de chefs d’Etat africains, est attendu au stade du 28 septembre où un imposant défilé de toutes les composantes de la nation va produire incessamment.