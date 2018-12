Anciennes gloires : l’annonce de Bantama Sow devant les députés

Interpellé par les députés ce mercredi 12 décembre sur la situation des anciennes gloires de la Guinée, le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique, Sanoussy Bantama Sow a annoncé qu’il y a un recensement en cours pour leur permettre d’être des fonctionnaires de l’Etat et avoir un salaire descend, a-t-on constaté au siège du parlement au palais du peuple de Conakry.

Devant les élus du peuple, il a fait savoir que les anciennes gloires de la Guinée ne sont pas oubliées par le régime d’Alpha Condé. D’après lui, un décret est en cours pour les rendre fonctionnaires de l’Etat afin qu’elles puissent avoir un salaire descend leur permettant de vivre dignement.

« Nous ferons tout pour ne pas oublier les anciennes gloires du pays. Nous avons ouvert un document pour recenser toutes les anciennes gloires afin que le chef de l’Etat prenne un décret pour rendre fonctionnaires de l’Etat celles qui ne le sont pas. Cela va leur permettre d’avoir un salaire descend pour vivre décemment parce qu’elles ont loyalement servi la nation », a-t-il annoncé.

Le ministre Sow a aussi déploré la baisse du budget de son département pour la réalisation des infrastructures sportives et culturelles dans le pays. « En 2018, on avait plus de 18 milliards GNF pour les infrastructures contre 9 milliards de GNF en 2019. Quelque soit la volonté que nous avons, si nous n’avons pas de moyens de notre politique, il sera très difficile de faire ce que nous voulons. On ne peut pas parler de développement du sport sans les infrastructures sportives tout comme de la culture sans les infrastructures culturelles », a-t-il regretté.