Annonce et remerciements

Les familles Diallo de Dalein, Sombily, Tata ( Labé ), Bah de Lalya (Pita), Touré de Kerouané, Barry de Mamou, remercient très sincèrement Monsieur le président de la République, le professeur Alpha Condé, le gouvernement, les institutions, le corps diplomatique, les parents, amis, connaissances et anciens collaborateurs qui ont bien voulu compatir à leur douleur suite au décès de Elhadj Thierno Mamadou Cellou Diallo, Ministre Conseiller à la Présidence de la République, rappelé à Dieu le 03 mars dernier à Conakry.

Tout en exprimant leur profonde gratitude pour le grand soutien et les marques de sympathie à leur endroit, les familles éplorées informent par ailleurs qu’une cérémonie de salutations d’usage et de bénédictions en la mémoire de l’illustre disparu aura lieu le dimanche 10 mars 2019 à partir de 10 heures, à son domicile situé au quartier Dixinn.

Paix à l’âme du défunt et que Dieu l’accueille dans son paradis. Amen!

