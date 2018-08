APIP-Guinée recrute un expert national/Assistant Technique « suivi des investisseurs »

1. CONTEXTE

La Guinée s’est plus que jamais engagée à être un pays démocratique et ouvert à la scène internationale. La réélection du Professeur Alpha Condé en octobre 2015 dès le premier tour à la suite d’un suffrage apaisé et validé par les observateurs électoraux nationaux et internationaux, combinée à l’annonce de l’OMS de la fin de l’épidémie à virus Ébola en décembre 2015, ouvrent une nouvelle ère de stabilité économique à la Guinée. Les autorités guinéennes profitent de cette nouvelle situation pour attirer les investisseurs étrangers et amorcer le décollage économique du pays durant les cinq prochaines années.

Pour plus de détails, veuillez cliquer sur le lien qui suit:TDR CONSULTANT APIP SUIVI DES INVESTISSEURS PRIVE (BAD) version 1