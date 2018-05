Appel à candidature de la Société Minière de Dinguiraye (SMD)

Les responsabilités principales pour le rôle sont mais ne sont pas limitées à;

1. S’approprier les valeurs de Nordgold – RESPECT, SÉCURITÉ, EFFICACITÉ et COLLABORATION dans chaque action et décision prise.

2. S’assurer que tout le personnel minier et les entrepreneurs travaillent conformément aux lois, aux règlements, aux politiques de la compagnie et aux systèmes ministériels de gestion de la sécurité (procédures, normes, inspections, etc.).

3. S’assurer que l’équipe de production travaille selon les normes les plus élevées et que tous les risques et dangers sont identifiés et que des mesures correctives et préventives sont continuellement mises en place pour assurer un environnement de travail sûr et efficace.

4. Participer au processus de planification hebdomadaire et mensuelle pour s’assurer que les objectifs de production sont atteints et aider à élaborer des plans d’urgence au besoin.

5. Coordonner et surveiller la performance de toutes les ressources (personnes, équipement et sous-traitants) pour s’assurer que les plans de production, les calendriers et les KPI d’exploitation minière sont atteint tout en maintenant les meilleures pratiques et normes en matière de sécurité et d’efficacité.

6. Surveiller, signaler et réagir à tous les paramètres de production et aux livrables en aval.

7. Promouvoir l’amélioration continue (y compris la génération d’idées) dans tous les aspects de l’exploitation minière.

8. Coordonner toutes les activités du projet associées aux opérations minières et aux zones minières, selon les directives du directeur des mines.

9. Communiquer fréquemment inter et intra-ministériel pour s’assurer que toutes les cibles sont atteintes et que tous les travaux sont exécutés selon les délais et les normes requis.

10. S’assurer que tous les coûts associés aux opérations minières sont bien compris et que les activités sont exécutées avec des contraintes budgétaires.

11. Engager régulièrement des subalternes pour promouvoir une culture d’engagement et d’apprentissage.

12. S’assurer que les objectifs de développement des employés miniers sont atteints.

13. Faites preuve d’une bonne compréhension et d’un bon jugement pendant le dépannage.

14. Aider à la formation des membres de l’équipe pour assurer la compétence dans les procédures d’exploitation efficaces, le système de sécurité et les exigences environnementales.

15. Toutes les fonctions d’administration et de rapport doivent être accomplies de manière opportune, selon les besoins.