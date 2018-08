Appels GRATUITS illimités tous les mercredis sur le RESEAU CELLCOM !

Foliz Mercredi, la folie des appels gratuits les mercredis de 6h à 18h vers tous vos numéros Cellcom.

La Société de téléphone Cellcom Guinée avec son Slogan Le N°1 c’est Vous, ne ralentie pas pour rendre le quotidien de sa clientèle encore plus radieux avec sa nouvelle offre Foliz Mercredis. Comme son Slogan indique, le client est numéro 1 sur son réseau.

Désormais avec cette offre Foliz Mercredis, les abonnés Cellcom bénéficient des appels gratuits de 6h00 à 18h00 tous les mercredis en ne payant que l’activation de l’offre à seulement 5.000FG.

Cellcom c’est fou hein J ! Pour activer l’offre, composez les mercredis *605*1# ok, et tous vos appels vers Cellcom sont gratuits et no limite de 6h00 à 18h00.

A noter, cette offre Foliz Mercredis est ouverte pour tous les abonnés Cellcom prépayés, et uniquement les appels vers Cellcom dans l’intervalle de 6h00 à 18h00 les mercredis.

Être abonnés Cellcom ça ment pas hein J

Cellcom Guinée, affiche une fois de plus son attachement à sa clientèle et combien de fois se soucie du quotidien des Guinéens dans ses envies de communiquer avec leurs familles et proches.

La société de téléphonie Cellcom Guinée continue à innover pour rendre meilleure l’expérience client sur son réseau avec des offres adaptées aux besoins de chaque abonné.

