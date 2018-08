Arrêt des chantiers en construction à Kaloum: la commission chargée de l’exécution fait le point de la situation

Il y a quelques semaines, sur instruction du président de la République, le ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire a ordonné l’arrêt de tous les chantiers en construction à Kaloum.

C’est une décision qui fait suite à l’effondrement récemment d’un immeuble de R+7 en construction, au quartier Coronthie, commune de Kaloum. Ainsi ce vendredi 24 août, la commission chargée de l’inspection de ces bâtiments a présenté les résultats des premiers travaux effectués dans ce cadre. C’était à la faveur d’un point de presse qui s’est tenu dans les locaux du ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire.

D’entrée de jeu, le Directeur national par intérim de la construction, du logement et du cadre de vie, par ailleurs porte-parole du jour de la commission, Dr Fama Bangoura est revenu sur l’état d’avancement des travaux.

«A date, 36 immeubles ont été inspectés. Le dénombrement de ces 36 immeubles est ainsi qu’il suit : Cinq immeubles de R+3 et moins; Quatre immeubles de R+4 ; Deux immeubles de R+5 et Vingt-cinq immeubles de 4+6 et plus qui sont construction dans la commune de Kaloum. Après analyse des dossiers, il se trouve que sur les 36 chantiers inspectés, 21 sont dans les normes. C’est-à-dire qu’ils ont les permis de construire et tous les autres documents y afférents et 15 ne sont pas dans les normes », a déclaré Dr Fama Bangoura qui a annoncé que les 21 chantiers en règle seront ouverts dans les heures qui suivent.

Quant aux 15 autres qui ne sont pas dans les normes, il sera demandé aux promoteurs de se mettre en règle. Faut de quoi, il serait ordonné leur arrêt définitif voire leur démolition en cas de résistance, a martelé le technicien de l’habitat.

Cette commission est composée de représentants des ordres d’architectes et d’ingénieurs ainsi que de ceux du ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire, a fait savoir Hadja Mariama Bangoura, la cheffe de cabinet dudit département.