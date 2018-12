Les Forces de défense et de sécurité, dans le cadre du renforcement des relations civilo-militaires, participent à partir du mardi 4 décembre à une importante opération d’assainissement de la ville de Conakry. Première étape: les communes de Ratoma et de Matoto. Pour plus d’informations, veuillez cliquer sur lien suivant:Communiqué CEMAG Armée

Articles similaires