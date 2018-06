Assainissement de la ville de Conakry : Kassory Fofana donne le coup d’envoi

Une vaste campagne pour débarrasser la capitale guinéenne de ses ordures a été lancée ce samedi, à Conakry. Cette activité qui s’étend sur un mois a débuté ce matin à Yattayah Fossidè sous la présidence du premier ministre accompagné d’une forte délégation gouvernementale dont Moustapha Naité ministre des travaux publics, Amara Somparé ministre de la communication et Gabriel Curtis de l’investissement et du partenariat public-privée. Il s’agit de nettoyer entre autre les 63 sites de collecte d’ordures qui existent dans la ville de Conakry et de curer les caniveaux. La première étape concerne les points de Yattaya Fossidè, Cosa, et Coleyah notamment à l’ENAM.

« Il y a Monsieur le premier ministre chef de gouvernement qui a déclenché une campagne d’assainissement dans le cadre d’un plan d’urgence. On est là aujourd’hui pour le démarrage de ce programme qui porte sur l’élimination des points de regroupement 63 au total au niveau de la capitale, le curage des caniveaux. L’aboutissement de ce programme devra permettre de créer un cadre de vie serein pour la population. Il y’a différents volets qui concernent tout Conakry », explique Sory Camara directeur de l’agence nationale de l’assainissement et de la salubrité publique.

« Incontournable dans la gestion foncière du pays, le ministère de la ville et de l’aménagement du territoire va accompagner l’agence nationale de la salubrité publique dans cette campagne », a fait savoir Mohamed Mama Camara secrétaire général dudit département qui précise par la même occasion que son département va travailler avec le ministère des travaux publics pour la couverture des caniveaux.

La ville de Conakry est envahie par les ordures. Les caniveaux sont devenus des dépotoirs d’ordures. Ainsi, avec l’arrivée de la saison des pluies, plusieurs concessions sont menacées par les inondations et certaines artères impraticables. C’est le cas du tunnel de l’aéroport de Conakry qui est envahi par les eaux de pluies en ce moment. Parallèlement à cette campagne, Moustapha Naité ministre des travaux publique s’attèle au curage des caniveaux.

« Comme on le constate ici sous le pont de l’aéroport, à chaque fois qu’il y a des grandes pluies, la chaussée est inondée et c’est l’embouteillage. Malheureusement, on constate sur le terrain que nos réseaux d’évacuations sont totalement envahis par les ordures et le fait aussi que les couvercles sont vandalisés et volés, tout ce qui est drainé à partir des hauteurs viennent dans les caniveaux. Donc, nous avons lancé l’opération pour tous les endroits qui ont été identifiés comme des espaces qui inondent et nous allons systématiquement curer les caniveaux à ce niveau, et remettre les couvercles qu’il faut pour éviter que les ordures ne soient versées dans les caniveaux », a déclaré Moustapha Naité.

Pour le premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, le comportement civique des citoyens est indispensable pour maintenir la capitale guinéenne propre. C’est pourquoi il souhaite l’implication de tous un chacun pour la réussite de cette campagne d’assainissement.

« Sur instruction du président de la république, on doit débarrasser notre capitale des immondices. Cette opération va permettre donc aux autorités de la ville d’engager la responsabilité des citoyens en termes d’éducation civique pour changer de comportement. Parce qu’il ne pourrait pas y avoir des changements durables si nous continuons à déverser les ordures sur la route et si nous n’avons pas de comportement civique », a affirmé Kassory Fofana.

Des jeunes des quartiers vont être mis à contribution pour accompagner les petites et moyennes entreprises qui évoluent dans l’assainissement dans cette campagne.

En attendant l’effectivité de cette mesure urgente les rues de la capitale vont devoir garder leurs visages insalubres.