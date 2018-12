Assainissement et militarisation de Conakry: forces de défense et de sécurité reçoivent un soutien de taille

Alors que l’opposition dénonce la militarisation de la ville de Conakry, le BPN (Bureau Politique National) du RPG Arc-en-ciel félicite non seulement les forces de défense et de sécurité mais aussi, leur apporte son soutien total. L’annonce a été faite par M’Bany Sangaré, le secrétaire national de la jeunesse du RPG à la faveur de l’assemblée générale du parti tenue à son siège à Gbessia ce samedi 8 décembre.

Le RPG Arc-en-ciel a s’est aussi prononcé sur l’action civilo-militaire entreprise par l’armée guinéenne à Conakry. «Le BPN du RPG Arc-en-ciel félicite l’ensemble des forces de défense et de sécurité pour leur intervention dans le maintien d’ordre pour la paix et la quiétude dans la ville de Conakry. Nous encourageons également pour leur implication effective dans l’assainissement de la capitale», a indiqué M’Bany Sangaré.

D’après lui, l’assainissement est un problème entier, le volume de déchets produits quotidiennement à Conakry étant énorme. C’est pourquoi, «notre armée, républicaine et loyale, a pris sa responsabilité pour débarrasser la ville de Conakry des immondices qui sont nuisibles à la santé publique. Les services de défense et de sécurité veulent que notre capitale brille à l’instar de celles des autres pays de la sous-région. Ils ont le soutien total et l’encourage du BPN du RPG Arc-en-ciel et ses militants.»