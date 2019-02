Assassinats de Mme Boiro et Paul Temple Cole: voici l’intégralité de la décision du tribunal de Dixinn

Un seul acquitté, sept condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, 20 ans de réclusion criminelle pour 10 accusés, 10 ans pour deux autres, des mandats d’arrêt… La justice a eu la main lourde dans le dossier sur les assassinats en 2012 de madame Boiro et de Paul Temple Cole. Guineenews vous livre ici l’intégralité de la décision du tribunal criminel de Dixinn :

« Le tribunal

Statuant publiquement, contradictoirement à l’encontre de Mohamed SANKHON dit Mohamed Leonais, El Hadj Oumar BARRY dit El Oumar, Oumar Lamarana DIALLO dit Williams, Ibrahima Sory BAH dit MAYANO, colonel Amadou BANGOURA, El Ousmane BALDE dit Aladjiman, Mohamed DIALLO, dit Junior, El hadj Ibrahima SOW, Fodé Mamoudou TOURE, Okolo Omo ZAKPA et par défaut à l’égard de Djibril DIALLO dit Foula Boy, Mohamed BANGOURA dit Leonais, ALPHA KEITA dit Man Siaka, Mamadou Lamarana KANTE, Thierno Moussa et les surnommés Thierno boucher, Samsy, Doss et Rabat en matière criminelle et en premier ressort ;

Après en avoir délibéré ;

Sur l’Action Publique

Constate le décès d’Alpha Oumar BAH dit M’Bewa, Capitaine Ibrahima SIDIBE, Mohamed BANGOURA, Jean Dopo ONIVOGUI et Ibrahima Diogo DIALLO ;

Dit en conséquence qu’il y a extinction de l’Action publique pour l’application de la peine à leur égard ;

Renvoie Colonel Amadou Bangoura des fins de la poursuite pour complicité d’association de malfaiteur et vol à main armée non établi à son encontre et ordonne son acquittement ;

Déclare Mohamed SANKHON dit Mohamed Leonais, El Hadj Oumar BARRY dit El Oumar, Djibril DIALLO dit Foula BOY et Thierno boucher coupables d’association de malfaiteur, de détention illégale d’arme de guerre et de leurs munitions, de vol à main armée, de consommation illicite de chanvre indien, de coups et blessures volontaires, de tentative d’assassinat de Madame COLE née Marguerite Serah WRIGHT et d’assassinat de Madame Aissatou BOIRO et de Monsieur Paul Temple COLE et les condamne chacun à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans ;

Déclare Mohamed DIALLO dit Junior, Maïga, Samsy coupables de recel de véhicules issus de vol à main armée commis avec violence ayant entrainé la mort, notamment, de Paul Temple COLE et les condamne chacun à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans ;

Déclare Oumar Lamarana DIALLO dit Williams, Ibrahima Sory BAH dit Mayano, El hadj Ousmane BALDE dit Aladjiman, Okolo Omo ZAKPA, El hadj Ibrahima SOW, Fodé Mamoudou TOURE, Mohamed BANGOURA dit Leonais, Alpha KEITA dit Man Siaka, Mamadou Lamarana KANTE, Thierno Moussa et les surnommés Doss et Rabat coupables d’association de malfaiteur, de détention illégale d’armes de guerre et de vol à main armée ;

Pour la répression, condamne :

–Oumar Lamarana DIALLO dit Williams, Ibrahima Sory Bah dit Mayano, El hadj Ousmane BALDE dit Aladjiman, Okolo Omo ZAKPA, Mohamed BANGOURA dit Leonais, Alpha KEITA dit Man Siaka, Mamadou Lamarana KANTE, Thierno Moussa et les surnommés DOSS et Rabat à 20 ans de réclusion criminelle ;

– El Hadj Ibrahima SOW, Fodé Mamoudou TOURE à 10 ans de réclusion criminelle ;

Décerne mandat d’arrêt contre Djibril Diallo dit Foula Boy et Thierno boucher, Mohamed BANGOURA dit Leonais, Alpha KEITA dit Man Siaka, Mamadou Lamarana KANTE, Thierno Moussa et les surnommés, Samsy, Maïga, Doss et Rabat ;

Sur l’Action Civile

Reçoit les ayants droits de feue Madame Aïssatou BOIRO et le sieur Aboulaye SYLLA en leur constitution de partie civile ;

Déclare Mohamed SANKHON dit Mohamed Leonais, El Hadj Oumar BARRY dit El Oumar, Djibril DIALLO dit Foula Boy et Thierno Boucher responsable des préjudices causés aux ayants droits de feue Madame BOIRO et les condamne solidairement au paiement en leur faveur d’un franc symbolique à titre de dommages et intérêts ;

Constate la non comparution des ayants droits de Thierno Sewo Sow, Alpha Boubacar DIALLO, Lin BALAMOU, Cheik Ahmed BALDE, Abdoulaye BAH, Ibrahima Sorel SANKHON, Mamadou Saïdou BARRY, Lamine BALDE, Diao BALDE, Marguerite Serah WRIGHT et les ayants droit de feu Paul Temple COLE ;

Condamne les accusés aux frais et dépens envers l’Etat ;

Le tout en applications des articles 19, 114, 208, 381, 485, 488, 784, 785, 831, 832, 848 du Code pénal, 4, 544, et 548 du Code de procédure pénale »