Attribution des domaines de l’Etat: le ministre de la Ville à la rencontre des élus locaux pour harmoniser les vues  

Le ministre de la Ville et de l’Aménagement du Territoire a entrepris ce 13 mars, une tournée dans les différentes communes de la capitale Conakry. Accompagné des membres de son cabinet et du gouverneur de la ville de Conakry, Dr Ibrahima Kourouma a été reçu ce mercredi par les maires des communes de Kaloum et de Dixinn.

A propos de cette mission, le ministre Kourouma a expliqué qu’il s’agit de rencontrer et d’échanger avec les élus locaux afin d’avoir une même vision pour le développement de la capitale guinéenne.

«Nous avons décidé, sur instruction du président de la République et du Premier ministre, de nous rapprocher des élus locaux pour qu’ensemble, nous fassions en sorte que ce qui doit servir comme action au niveau du sol ou au niveau de la population de la capitale, se fasse de façon collégiale», a indiqué Dr Ibrahima Kourouma pour qui la première chose à laquelle tient le gouvernement, est la sécurisation des domaines publics et des domaines de l’Etat par les populations. Poursuivant, il a déclaré : «nous voulons qu’ensemble, nous puissions récupérer les domaines et les biens de l’Etat pour que toutes les actions qui doivent être faites, puissent se faire pour le bien de la population. Nous souhaitons que nous, administrateurs et vous élus locaux, que nous nous donnions la main pour que nos actions se fassent de façon concertée. Cela nous évite les actions isolées et incomprises.»

Selon lui, son département rencontre très souvent des difficultés dans les différentes communes. C’est pourquoi, ajoute-t-il, le département a initié cette mission. «Nous sommes aussi venus vous rencontrer pour voir comment est-ce que nous pouvons travailler afin de mettre sur place une équipe qui puisse prendre en compte tous les problèmes qu’il y a au niveau des communes. Parce que souvent nous entendons que c’est le maire qui a donné l’autorisation, mais l’habitat n’est pas d’accord ou c’est l’habitat qui a donné mais le gouvernorat n’est pas d’accord, ainsi de suite. Nous devons travailler ensemble pour que cela cesse. Cela nous éviterait d’être dans un perpétuel recommencement, c’est-à-dire construire aujourd’hui et détruire demain», mentionne Dr Ibrahima Kourouma

Pour le ministre, tout ce qui doit être fait dans les différentes communes, doit répondre désormais à la vision «Conakry vision 2040 », un projet du chef de l’Etat.

Le premier responsable du gouvernorat de Conakry a salué cette prise de contact entamée par le ministre de la Ville et de l’Aménagement du Territoire. Car, pour le général Mathurin Bangoura, le développement de la ville de Conakry, passera forcement par les maires et leurs conseillers.

Abondant dans le même sens, Mme Aminata Touré, la mairesse de la commune de Kaloum a, elle aussi, apprécié l’initiative du ministre de vouloir aller à la rencontre des élus locaux. Parce qu’il y a déjà, dit-elle, un programme élaboré qui s’appelle ‘’Conakry vision 2040’’. «En ce qui nous concerne, nous avons battu notre campagne au tour de ce projet. Donc, il faut que nous nous mettions ensemble pour démarrer les travaux. Nous envisageons de commencer le travail par le pavage. Donc cette concertation va nous permettre de savoir de quel côté nous allons commencer notre travail», a-t- elle fait remarquer.

Quant au maire de Dixinn, Elhadj Mamadou Samba Diallo, il s’est réjoui de cette démarche du ministre Kourouma. «Cette rencontre nous a beaucoup édifiés parce qu’elle nous permet à partir d’aujourd’hui d’éviter les conflits d’attribution à la base.»