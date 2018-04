AVAADA POWER, en voie d’électrifier plusieurs villes de Guinée par l’énergie solaire.

Bientôt la Guinée comblera son chronique déficit énergétique par l’installation d’une capacité cumulée de 225 MW en énergie solaire dans les régions de Boké, Labé et Kankan. C’est l’ambitieux projet de la compagnie indienne Avaada Power, dont le Président / International Business et le chef du département d’ingénierie, ont visité les différents sites du 12 au 15 et le 17 avril 2018, pour une évaluation préliminaire.

Sur la base de ces visites, Avaada Power a confirmé aux autorités guinéennes qu’elle pourra prendre en charge la mise en œuvre de projets d’une capacité cumulée de 225 MW, à condition que le ministère de l’Energie et de l’Hydraulique, via EDG, prenne des dispositions pour évacuer et consommer l’électricité générée par ces projets solaires bien avant la mise en service prévue de ces projets. Avaada Power et le Ministre de l’Energie et de l’Hydraulique ont signé un protocole d’accord pour entreprendre les études de faisabilité pour une capacité de 225 MW de projets solaires, en prélude à la signature d’une Convention d’Achat d’Energie.

Avaada prendra les dispositions nécessaires pour réaliser les études de faisabilité détaillées et présentera le Rapport Détaillé du Projet dans les 4 à 5 mois à venir. Avaada peut commander la capacité totale dans les 18 mois à compter de la date de signature de la Convention d’Achat d’Energie.

Liste des projets identifiés après les visites du site du 12 au 17 avril 2018:

Boke : 15 MW

Labe : 60 MW

Mamou : 10 MW

Dabola : 10 MW

Pita : 10 MW

Sougueta (Kindia) : 85 MW

Kankan : 20 MW

Siguiri : 10 MW

Mandiana : 5 MW

TOTAL : 225 MW