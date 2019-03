Avis d’Appel à Candidature du ministère de la Ville pour 6 postes

Le Ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire de Guinée informe que dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Développement et d’Assainissement Urbain en Guinée–Projet « SANITA Villes Durables » sur financement du 11ème Fonds Européen de Développement, l’Organisation des Nations Unies pour les Etablissements Humains (ONU-Habitat) responsable de l’exécution du Programme est à la recherche de cinq experts nationaux et d’un chauffeur coursier, dans la perspective de la mise en place de la Cellule de Gestion du Projet qui sera basée à Conakry. Ce sont :

Un Expert(e) national(e) principal (e) en développement urbain Un expert/e en Système d’Information Géographique, Un Expert(e) national(e) en animation sociale et économiste Un Expert(e) national(e) en communication pour le développement et visibilité Un Assistant (e) administrative (e) et financier (e) – Associé (e) au programme Un Chauffeur (e) et coursier (e)

Les personnes intéressées sont priées de soumettre exclusivement leurs dossiers de candidature en ligne via le site web Inspira des Nations Unies: www.inspira.org, https ://inspira.un.org/psc/UNCAREERS/EMPLOYEE/HRMS/c/UN_CUSTOMIZATIONS.UN_JOB_DETAIL.GBL?Page=UN_JOB_DETAIL&Action=A&SiteId=1&JobOpeningId=110703&PostingSeq=1

Les candidatures directes par poste sont aussi recevables suivant les liens ci-dessous:

Expert(e) national(e) principal (e) en développement urbain

https://inspira.un.org/psc/UNCAREERS/EMPLOYEE/HRMS/c/UN_CUSTOMIZATIONS.UN_JOB_DETAIL.GBL?Page=UN_JOB_DETAIL&Action=A&SiteId=1&JobOpeningId=110703&PostingSeq=1

Expert/e en Système d’Information Géographique

https://inspira.un.org/psc/UNCAREERS/EMPLOYEE/HRMS/c/UN_CUSTOMIZATIONS.UN_JOB_DETAIL.GBL?Page=UN_JOB_DETAIL&Action=A&SiteId=1&JobOpeningId=112046&PostingSeq=1

Expert(e) national(e) en animation sociale et économiste

https://inspira.un.org/psc/UNCAREERS/EMPLOYEE/HRMS/c/UN_CUSTOMIZATIONS.UN_JOB_DETAIL.GBL?Page=UN_JOB_DETAIL&Action=A&SiteId=1&JobOpeningId=110654&PostingSeq=1

Expert(e) national(e) en communication pour le développement et visibilité

https://inspira.un.org/psc/UNCAREERS/EMPLOYEE/HRMS/c/UN_CUSTOMIZATIONS.UN_JOB_DETAIL.GBL?Page=UN_JOB_DETAIL&Action=A&SiteId=1&JobOpeningId=110698&PostingSeq=1 Assistant (e) administrative (e) et financier (e) – Associé (e) au programme

https://inspira.un.org/psc/UNCAREERS/EMPLOYEE/HRMS/c/UN_CUSTOMIZATIONS.UN_JOB_DETAIL.GBL?Page=UN_JOB_DETAIL&Action=A&SiteId=1&JobOpeningId=110856&PostingSeq=1

Chauffeur (e) et coursier (e)

https://inspira.un.org/psc/UNCAREERS/EMPLOYEE/HRMS/c/UN_CUSTOMIZATIONS.UN_JOB_DETAIL.GBL?Page=UN_JOB_DETAIL&Action=A&SiteId=1&JobOpeningId=110657&PostingSeq=1

La date limite de soumission des candidatures est fixée au 19 Mars 2019.

Les candidatures féminines et de jeunes sont vivement encouragées.

Le Ministre

Dr Ibrahima KOUROUMA